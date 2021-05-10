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NBA／尼克出場不設限 羅斯再綻放

體育新聞組／綜合報導
「飆風玫瑰」羅斯於紐約再度綻放，近一個月進攻端表現精采。（路透）
「飆風玫瑰」羅斯於紐約再度綻放，近一個月進攻端表現精采。（路透）

尼克本季成為NBA最大驚奇，目前更站上東區第四，藍道（Julius Randle）破繭而出自然最受關注，錫伯杜（Tom Thibodeau）打造鐵血防守也得到媒體許多關愛，甚至巴瑞特（RJ Barrett）成長與奎克利（Immanuel Quickley）崛起都是話題。

其中較被忽略的是2月透過交易加入，與錫伯杜在第三支隊伍共事的羅斯（Derrick Rose），在他挺過染疫難關後21場比賽中，尼克打出14勝、7敗佳績，羅斯由替補出發，場均有15.3分進帳，且整體命中率50.3%，三分也有39%水準。

期間羅斯更有5場上場時間超過30分鐘，成為尼克倚賴的後場指揮官，他則把功勞歸給錫伯杜，認為恩師信任解放自己，「這都拜錫伯杜所賜，他不會給我上場時間限制，過去人們總丟出不同數字，說什麼我打超過26分鐘就會受傷」。

「這些理論實在很瘋狂，我也真心不懂，因為我練習時打1個半甚至2個鐘頭都沒事，怎麼可能我這樣練沒問題，卻上場打超過26分鐘就不行呢？真的沒道理」，羅斯強調，他也進一步解釋，自己也早已懂得調整打法，而錫伯杜深知這點。

「特別是我現在打球，我不會每次都想往死裡切，我改變了打法，所以上場時間限制不構成理由，而錫伯杜教練如今很願意用我，我也不在乎自己一場打多久，只要幫我們贏球就好。我知道我以信任教練，教練也知道他能信任我」，羅斯說。

巴瑞特 NBA

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