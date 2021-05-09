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NBA／湖人跌至老7 恐淪附加賽 衛冕前途艱難

體育新聞組╱綜合報導
戴維斯飆分仍救不了湖人，輸掉對拓荒者的關鍵戰役後，在西區排名掉到需要打附加賽的第七位了。 (路透)
戴維斯飆分仍救不了湖人，輸掉對拓荒者的關鍵戰役後，在西區排名掉到需要打附加賽的第七位了。 (路透)

湖人隊日前在戰績遭到拓荒者隊追平後，7日兩隊正面交鋒，爭奪不用參與附加賽的西區第6名位置，儘管本場比賽湖人戴維斯拿下傷癒復出後最高的36分、12籃板，但拓荒者全隊共5人得分來到雙位數，其中一哥、「打湖高手」里拉德進帳38分，助隊以106：101取勝，將湖人擠至西區第7名。

影音來源：YouTube

湖人在賽前與拓荒者同為37勝、29敗排名西區第6、7名，在分區7至10名必須透過附加賽爭取季後賽門票的情況下，兩隊交鋒也變得格外關鍵。而湖人雖然在第四節剩下5分鐘時一度追到僅剩2分差距，但隨後拓荒者雙槍里拉德、麥凱倫卻聯手包辦了球隊最後14分，幫助拓荒者以5分差搶下關鍵一勝。

身為現役最會打湖人的球員，里拉德進帳38分、7助攻，在拓荒者本季首度開放球迷進場的比賽中帶領球隊拿下關鍵一勝，他說：「之前我們都沒意識到空場比賽是一件多糟糕的事情，但今天讓我們想起過去比賽感覺有多棒。」

反觀湖人在詹姆斯、施羅德兩大主力缺陣情況下，輸掉近10場比賽以來的第8戰，不過好消息是戴維斯打出傷癒歸隊後最佳的一場，總教練佛蓋爾說：「這無疑是他回來後最好的一場比賽，他每場比賽表現愈來愈好，這是個令人興奮的信號。」

湖人目前與勇士、灰熊、馬刺隊分列西區第7至10名，在賽季仍有5場的情況下，仍有機會搶進前6名直接取得季後賽門票，如果落入附加賽，衛冕前途艱難。根據統計數據，聯盟史上還未出現過分區第7、8種子拿下總冠軍的紀錄。

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