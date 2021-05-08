NBA／戴維斯又傷 湖人面臨老6保衛戰

戴維斯（右）的身體健康攸關湖人是否需要打附加賽。（路透）

湖人 近期屋漏偏逢連夜雨，詹姆斯（LeBron James）踝傷復發，6日對戰快艇又折損了戴維斯（Anthony Davis），終場以94：118慘敗，本季三場洛城內戰被橫掃，吞下近9場比賽第7敗。

目前湖人戰績被西區拓荒者追平，並列第6，若不想落入附加賽，7日兩軍對陣，湖人面臨非勝不可的壓力。

上月底才歸隊的戴維斯，在近幾場比賽狀態持續回升，不過在這場比賽首節剩下8分多鐘時就因為投籃後不慎踩到場邊LED看板扭傷右腳踝，儘管他仍帶傷打完首節，但湖人球團仍也以背傷為由，讓戴維斯提前退場，留下出賽9分鐘拿下4分、1籃板的數據。

賽後戴維斯在談到個人傷勢表示，腳踝傷勢並無大礙，真正傷退的原因是背部痙攣，「今天賽前我就說看板離球場太近了，最後我也真的扭傷腳，所幸沒有大礙，不過我的背部愈來愈緊，但現在已經好很多。」

此役快艇最多領先達25分，喬治（Paul George）攻24分居首，雷納德（Kawhi Leonard）獲15分、8籃板與6助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）貢獻14分、8籃板，命中率更為5投5中。

湖人以庫茲瑪（Kyle Kuzma）得25分為佳，詹姆斯與戴維斯皆淪為傷兵，施羅德（Dennis Schroder）持續隔離，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）小腿有傷也掛免戰牌。

湖人戰績37勝29敗，遭西區第7名的拓荒者追平，7日的對決恐攸關誰將參與今年附加賽（分區7至10名參加）。儘管日前球隊一哥詹姆斯曾公開批評附加賽賽制，但戴維斯強調，並不會把打附加賽當作一件壞事看待。