NBA鞋王是他 收安東尼稀有款 連本尊都驚嘆

塔克被尊為NBA現役最大「鞋頭」。（Getty Images）

公鹿隊的塔克（PJ Tucker）被尊為NBA現役最大「鞋王」，蒐鞋功力備受推崇不是沒有原因，日前他就入手一雙十分稀有的安東尼（Carmelo Anthony）鞋款，讓安東尼本人也在推特 驚呼實在太神奇。

塔克也在限時動態交待事情起因，「首先，安東尼有這世界上最厲害的球鞋收藏之一，所以當然我有球鞋事都會找他幫忙，我可是2003年就認識他了。於是我就問他有沒有『波多黎各足球 俱樂部』這款鞋」。

塔克提到這款鞋是當初安東尼為俱樂部球員特別少量訂製的Air Jordan五代，「安東尼跟我說，他那只有1雙，我回他，『我跟你賭，我能再找到別雙』」，於是當塔克賽前手拿這鞋進場，連安東尼都轉發照片直嘆：「好兄弟，你到底怎辦到的！」

安東尼。（Getty Images）

甜瓜9月出版回憶錄 要談艱苦出身過往

此外，安東尼日前宣布，將在9月出版個人回憶錄《Where Tomorrows Aren't Promised》，他表示書中一大重點會擺在自己艱苦出身。

「這本書不是以籃球為重點，而是人生，以及我從明天不再保證地方成長經歷」，安東尼在推特預告中提到，出版商也指出書內容十分寫實且深具啟發性。

安東尼在書序言也寫道：「我是從底層出身的黑人孩子。我從美國 最艱苦公共住宅區一路奮發向上，背負著強加身上的許多希望、夢想與期待，我的成功之路又是如何呢？」