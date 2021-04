林書豪(左)提及自己昔日加入暴龍時曾受劉思慕不少關照。(取材自臉書)

電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)日前推出首支預告,該片號稱是「漫威」旗下首位亞裔 超級英雄電影,而主角由加拿大籍華裔演員劉思慕擔綱,林書豪 在電影預告發布時也恭喜對方,並提及自己昔日加入暴龍時曾受劉思慕不少關照。

「他是我這些年來很棒的朋友,他不惜花大錢到球場來看我打球,而且也在我加入暴龍時帶我適應多倫多環境,更協助組織大型活動幫助我的基金會」,林書豪在臉書分享,並貼出2019年奪冠時劉思慕也現身慶祝典禮的合照。

來源:Marvel Entertainment YouTube頻道