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NBA／本季累計28次！衛少一季大三元 抵巫師24年紀錄

體育新聞組╱綜合報導
衛斯特布魯克一季大三元抵巫師24年紀錄。(美聯社)
衛斯特布魯克一季大三元抵巫師24年紀錄。(美聯社)

以「大三元」寫日記的巫師隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook），23日出戰老東家雷霆隊的比賽中，再度拿下37分、11籃板、11助攻，近11場比賽10度拿下「大三元」，助隊以129：109贏球，個人本季累計28次「大三元」，超越了巫師過去24季所有球員的總和。

2017年曾以雷霆球員身分拿下年度MVP的衛斯特布魯克，本季首度以巫師球員身分回到老東家主場出賽，儘管受到新冠肺炎疫情影響，導致雷霆主場並無開放球迷進場觀賽，讓衛斯特布魯克直言可惜，不過他也在賽後將球鞋送給雷霆員工，展現對於老東家的情懷。

儘管難忘在雷霆的總總，但衛斯特布魯克在場上仍是不留情面，以超過6成的命中率猛轟37分，並拿下個人生涯第174次「大三元」，距離傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181聯盟紀錄僅差7次，幫助巫師拉出一波7連勝。

除了衛斯特布魯克外，巫師比爾（Bradley Beal）也進帳33分，談到兩人間的化學效應愈來愈好時，比爾說：「從我們合作的一天，感覺就已經非常的棒，我們現在已經完全接受彼此，尊重彼此的比賽方式，他讓我們成為一支更棒的球隊，接下來他將會繼續提升隊友也挑戰自我。」

據統計，衛斯特布魯克本季拿下28次「大三元」，已是巫師過去24年來所有球員總和，且近11場比賽中他僅有1場比賽差1助攻未達「大三元」，單月平均21.9分、13.9籃板、11.9助攻。

而23日比賽也一度發生衛斯特布魯克故意將球踢出場外的插曲，因此遭吹判技術犯規，對於自己的行為他則說：「我不會對此感到沮喪，我只是踢球、延誤了比賽，這就是我會做的事情。」

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