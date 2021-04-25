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NBA／年度MVP預測 柯瑞獲全美31州力挺 本尊：拿獎難

體育新聞組╱綜合報導
年度MVP全美預測，勇士的柯瑞獲過半數州支持。(美聯社)
年度MVP全美預測，勇士的柯瑞獲過半數州支持。(美聯社)

勇士24日送給球迷勝利大禮，以118比97輕取金塊，柯瑞（Stephen Curry）恢復水平，不只得到32分，其中有13分更是集中末節，年度MVP呼聲又起，有媒體統計全美各州對MVP的預測，柯瑞獲得超過半數的31州支持。

NBA官方公布最新的年度MVP排行榜，約柯奇（Nikola Jokic）依然高居第一，力壓安比德（Joel Embiid）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）；唐西奇（Luka Doncic）名列第4，柯瑞（Stephen Curry）第5，之後分別是里拉德（Damian Lillard）、雷納德（Kawhi Leonard）、詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）。

不過有媒體統計了全美各州對於MVP的預測，並製作成一張圖，其中柯瑞反而是力壓群雄，獲得超過半數的31州支持。柯瑞本季平均以31.1分高居得分王，近期一連串的飆分秀，更引來不少目光。然而考量到勇士的戰績，就連柯瑞自己都坦言恐怕很難得到MVP。

排在柯瑞之後的是約柯奇，他得到15個州的支持，約柯奇本季平均拿到26.4分11籃板8.7助攻1.4抄截，打出不可思議的全方位數據，並帶領金塊穩居西區第4，讓他成為年度MVP的大熱門。而約柯奇一個更有利的競爭點是，在面臨疫情和密集賽程的雙重考驗下，約柯奇本季依然維持全勤。

其他像是安戴托昆波，沒有意外在威斯康辛州得到多數支持；同樣地，安比德和里拉德也都各自在費城所在賓州、波特蘭所在的奧勒岡州獲得大多數球迷的支持。

柯瑞 勇士 費城

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