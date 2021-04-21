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籃網「三巨頭」老是湊不齊 哈登恐養傷到季後賽

體育新聞組／綜合報導
哈登復健受阻，官方宣布持續養傷，可能等到季後賽才能上場。（Getty Images）
哈登復健受阻，官方宣布持續養傷，可能等到季後賽才能上場。（Getty Images）

哈登（James Harden）20日在恢復訓練過程由於腿筋傷勢復發，隨即接受核磁共振檢查，籃網球團宣布，哈登將會無限期休戰。隨後有多名記者跟進報導，消息人士透露，籃網將會謹慎看待哈登的傷勢情況，有可能會等到季後賽開打前才會回歸。

官網指出，哈登在球場上進行恢復訓練時遭遇挫折，並已做核磁共振檢查；主帥奈許（Steve Nash）指出，哈登並沒有跌倒或出現特別的動作引發不適，「他只是有拉傷的感覺，掃描顯示他的傷勢確實復發。」

哈登是在4月1日對火箭比賽中因腿筋拉傷休息了幾場，並在對尼克的比賽中回歸，但首節就因腿筋傷勢復發，之後連續缺席6場比賽。

按照目前哈登的傷勢狀況，他將會創下個人生涯連續缺席比賽最長的紀錄。先前哈登在2017-18年也是因腿筋拉傷連續缺席了7場比賽，而從2010年3月以來，哈登累積缺席了50場比賽。

本季哈登平均得到25.3分10.9助攻8籃板1.2抄截，原本也是年度MVP熱門人選之一的他，隨著這波傷病問題，恐怕也將退出競爭行列之中。

籃網今年賽季雖然組成哈登、杜蘭特（Kevin Durant）、厄文(Kyrie Irving)三巨頭，震撼全聯盟，但受到傷病影響，三人一共只搭檔過7場比賽。杜蘭特剛復出不久也在18日的比賽傷到左腳，估計要休息一段時間，如今加上哈登歸期不定，只剩下厄文(Kyrie Irving)獨撐大局。

籃網目前以38勝19負居東區第二，但近5戰只拿下2勝。

厄文 季後賽

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