NBA／字母哥續缺陣 米道頓率公鹿滅灰狼

米道頓（右）獨拿27分8籃板7助攻，帶領公鹿痛宰灰狼。（路透）

公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝傷持續缺陣，米道頓（Khris Middleton）挺身而出，獨拿27分8籃板7助攻，帶領公鹿在客場以130：105痛宰灰狼，取得2連勝。

來源：聯合影音網

這場比賽勝負關鍵出現在第二節和第三節，公鹿兩節合計攻下82分，讓球隊在三節打完後取得27分的領先優勢。米道頓的27分都集中在這兩節之中，整個第四節都未上場。

洛培茲（Brook Lopez）拿到18分8籃板2抄截2阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）15分4籃板4助攻，波提斯（Bobby Portis）13分7籃板5助攻2抄截；替補的富比士（Bryn Forbes）和康納頓（Pat Connaughton）各拿到14分。

唐斯（Karl-Anthony Towns）此役仍舊休兵，愛德華（Anthony Edwards）拿下24分3助攻3抄截，成為本屆新秀首位生涯達到1000分的里程碑。里德（Naz Reid）9分並抓下生涯新高15籃板；厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）18分，羅素（D'Angelo Russell）15分6助攻。