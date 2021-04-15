我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

NBA／字母哥續缺陣 米道頓率公鹿滅灰狼

體育新聞組／綜合報導
米道頓（右）獨拿27分8籃板7助攻，帶領公鹿痛宰灰狼。（路透）
米道頓（右）獨拿27分8籃板7助攻，帶領公鹿痛宰灰狼。（路透）

公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝傷持續缺陣，米道頓（Khris Middleton）挺身而出，獨拿27分8籃板7助攻，帶領公鹿在客場以130：105痛宰灰狼，取得2連勝。

來源：聯合影音網

這場比賽勝負關鍵出現在第二節和第三節，公鹿兩節合計攻下82分，讓球隊在三節打完後取得27分的領先優勢。米道頓的27分都集中在這兩節之中，整個第四節都未上場。

洛培茲（Brook Lopez）拿到18分8籃板2抄截2阻攻，哈勒戴（Jrue Holiday）15分4籃板4助攻，波提斯（Bobby Portis）13分7籃板5助攻2抄截；替補的富比士（Bryn Forbes）和康納頓（Pat Connaughton）各拿到14分。

唐斯（Karl-Anthony Towns）此役仍舊休兵，愛德華（Anthony Edwards）拿下24分3助攻3抄截，成為本屆新秀首位生涯達到1000分的里程碑。里德（Naz Reid）9分並抓下生涯新高15籃板；厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）18分，羅素（D'Angelo Russell）15分6助攻。

上一則

場邊人語／太陽連捷 勝方若揭

下一則

足球專欄／內馬爾 離完美只差1顆進球

延伸閱讀

NBA／無懼人手短缺 籃網客場血洗灰狼

NBA／無懼人手短缺 籃網客場血洗灰狼
NBA／「我很抱歉」諾維茨基拒絕布萊恩招攬入湖人

NBA／「我很抱歉」諾維茨基拒絕布萊恩招攬入湖人
NBA╱泰托姆關鍵得分力退拓荒者 塞爾蒂克4連勝

NBA╱泰托姆關鍵得分力退拓荒者 塞爾蒂克4連勝
NBA╱卡盧索轟進關鍵三分球 湖人客場險勝黃蜂

NBA╱卡盧索轟進關鍵三分球 湖人客場險勝黃蜂

熱門新聞

台裔美籍球員林書豪結束發展聯盟賽季，日前應邀上美國知名節目《艾倫秀》遠端專訪，談及母親拿出退休金支持兒子的籃球夢。 （取材自林書豪微博）

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

2021-04-07 23:22
江宏傑（左）、福原愛驚傳婚變。（本報系資料照片）

福原愛爆婚變有跡可循？被起底「買衛生紙」價值觀差異

2021-04-08 02:08
佩姬穿著性感綠夾克，她說靈感來自名人賽。(取材自Instagram)

露半乳穿「綠夾克」挨罵 又被說種族歧視 高球美女怒了

2021-04-13 20:51
女單世界排名第7的莎芭蓮卡，擁有令人稱羨的模特兒身材。（Getty Images）

網球／世界第7女將比基尼秀魔鬼身材 網暴動：性感炸彈

2021-04-07 22:41
NBA退休球星歐尼爾日前逛珠寶店，慷慨地自掏腰包替1位陌生男子買下訂婚戒指。（影片截圖）

NBA／歐尼爾替路人付清訂婚戒 「只想看人們笑容」

2021-04-08 00:32
勇士總裁威爾茲（右）傳出退休消息。(Getty Images)

NBA／4年3冠功臣 勇士總裁宣布季後退休

2021-04-08 23:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷