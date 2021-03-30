NBA／衛少超級大三元創紀錄 巫師壓溜馬

衛斯特布魯克（中）三節比賽就完成大三元。（歐新社）

巫師隊在比爾（Bradley Beal）因傷缺陣的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）29日火力全開，豪取35分21助攻14籃板，生涯首度完成「30-20-10」的超級大三元，帶領巫師在主場以132：124力壓溜馬，取得2連勝。

根據統計，衛斯特布魯克成為史上第3位拿到至少30分20助攻且大三元的球員，前兩人是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和魔術強森（Magic Johnson），更是史上首位單場至少拿到35分20助攻10籃板的球員。

這是衛斯特布魯克本季第16次大三元，刷新巫師隊史紀錄，也是他生涯第162次大三元；此外，這也是衛斯特布魯克生涯第6次單場至少傳出20次助攻。

巫師此戰和溜馬一路僵持到第四節最後時刻，巫師一度落後6分，阿夫迪賈（Deni Avdija）、衛斯特布魯克和八村壘（Rui Hachimura）聯手打出18比4的攻勢，其中衛斯特布魯克一人就包辦10分，率領球隊取得勝利。

八村壘表現出色，全場24投12中得到26分8籃板3助攻，這是他本季得分次高的一場比賽；甫交易過來的赫奇森（Chandler Hutchison）獲得18分，阿夫迪賈12分8籃板，內托（Raul Neto）15分。

溜馬方面，沙波尼斯（Domantas Sabonis）19投12中包括15罰10中，拿到35分11籃板6助攻2抄截，波格登（Malcolm Brogdon）26分8助攻4籃板，透納（Myles Turner）11分5籃板4阻攻。