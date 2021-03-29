NCAA／密西根禁區雙塔發威 輕取佛州大闖8強

密西根大學強打禁區擊退佛州大晉級八強，中鋒迪克森（中）繳出全隊最高14分。（Getty Images）

NCAA全國男籃錦標賽16強，密西根大學雖然外線熄火，但靠著強大的禁區得分能量，以76：58擊敗佛羅里達州 大殺進八強。

密西根先發陣容中7呎1吋的中鋒迪克森（Hunter Dickinson）和6呎9吋的瓦格納（Franz Wagner）給對手帶來極大壓力，下半場甚至前30分全來自禁區得分，幫助球隊自2018年後，再度一嚐八強滋味。

佛羅里達州大雖然擁有最高的平均身高，但跟不上密西根禁區得分50：28，團隊助攻達19次的攻勢。迪克森貢獻14分8籃板，助攻和火鍋各兩個；瓦格納則繳出13分10籃板5助攻的全能表現。

密西根禁區攻勢打得虎虎生風，彌補三分外線僅11投3中，命中率27.3%的缺陷。反觀佛州 大禁區打不過密西根，而且外線表現更差僅僅20投5中，命中率下探25%。

此外佛州大全場出現14次失誤，其中10次出現在上半場，讓對手趁勢奪下16分；而且在比賽前24分鐘，沒有三分外線破網；全場5顆三分球，有4顆集中在奧斯朋（Malik Osborne）身上。

此外得分主力華克（M.J Walker）不僅陷入犯規麻煩，更在下半場扭傷腳踝；休息八分鐘後回到場上，佛州大落後已多達19分。這也是佛州大這個球季，第一次得分未突破60分。

此外岡薩加大學本季繼續維持不敗的完美戰績，83：65擊退克瑞頓大學挺進八強。