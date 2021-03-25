NBA／湖人雙星缺陣 想交易凱威爾波普、哈瑞爾

湖人有意將凱威爾波普（中）等人交易。（Getty Images）

湖人 隊在戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）接連受傷缺陣後，媒體報導，湖人有意將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）等人交易。

戴維斯2月中右小腿拉傷缺陣至今，詹姆斯21日右腳踝扭傷，同樣高掛免戰牌，湖人陷入傷兵潮。在球隊戰力告急的情況下，湖人傳出可能將季前才續簽3年4000萬美元合約的凱威爾波普以及由快艇跳槽到湖人的替補中鋒哈瑞爾視為交易籌碼。

身為湖人重要外圍射手的凱威爾波普，儘管本賽季平均得分8.4分，創下新人年以來的新低，不過三分球命中率卻是首度衝破4成；至於被認為是湖人休賽季最大補強的哈瑞爾，本季則有平均14.7分、6.6籃板的亮眼數據，這也讓兩人在捲入交易傳聞後，引發外界軒然大波。

身陷交易傳聞，哈瑞爾賽後表示，不必去擔心目前沒有的東西。凱威爾波普說：「我來到這邊是為了打球，如果捲入交易傳聞中，也不是我能控制的。」

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，現階段仍是相信現有團隊的能力，並不期待在交易截止日前陣容會有所變動，「我的期待就是透過這個團隊拿下勝利，我始終相信我們現有的陣容大多數在交易截止日前的傳聞都會是無疾而終」。佛蓋爾強調：「這就是我身為一名教練的期待。」