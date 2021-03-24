NBA／林書豪投書TIME 後悔林來瘋時期沒為亞裔發聲

林書豪針對歧視現象列出8點憤怒，同時自白心聲，遺憾當年「林來瘋」爆紅，沒站出來為亞裔發聲。。（取材自Instagram）

美國 社會反對仇恨亞裔 的呼聲高漲，華裔籃球明星林書豪 近日投書，針對歧視現象列出8點憤怒，同時自白心聲，遺憾當年「林來瘋」 暴紅，沒站出來為亞裔發聲。亞特蘭大16日發生6名亞裔女性受害的槍擊案，亞裔美國人紛紛站出來譴責歧視和仇恨犯罪。林書豪與嫂嫂派翠西亞（Patricia Sun）共同署名的投書文章22日刊登在《時代雜誌（TIME）》網站。

文章標題摘要林書豪的說法，「儘管亞特蘭大的槍擊案令人感到恐懼、憤怒，仍存在希望」。林書豪在文章開頭提到，過去一年隨著「功夫流感」、「中國病毒」這樣的字眼到處可以聽到，身為亞裔美國人仍然寄望，人們可以看清其中的種族歧視，事情會慢慢平息。

「但情況越來越糟，最害怕的事情真的發生了。」林書豪說，亞特蘭大的槍擊案令人傷心失望，而且隨之而來的感受是憤怒。林書豪在文章裡列出了8點憤怒，描述亞裔美國人長期都是種族笑話裡的笑柄，卻經常被告知「嘿，只是一個笑話，不要那麼敏感」；亞洲豐富、美麗又多樣的歷史文化，被單一化成為貶抑的「異國情調」刻板印象。

林書豪文章點出，主流社會把「模範少數族群」冠在亞裔頭上，總以為亞裔「過得很好」，卻忽略亞裔當中還有一群弱勢的邊緣人，遭到排斥、被當攻擊的箭靶，很多年長者都走過這一段。

林書豪憤怒的還有，白人槍手受到同情反而比無辜受害的8條人命要多；物化亞裔女性不被檢討，反而問說「被人家認為有吸引力難道不是一種讚美嗎？」槍擊案發生，一時之間很多亞裔名人被請出來發言，但平時的主流媒體上根本看不到亞裔。

林書豪的這篇文章除了指出社會問題，同時自省，反問自身是否有資格代表所有的亞裔美國人發言，檢討自己2012年「林來瘋」（Linsanity） 暴紅時，做得不夠多，沒有為下一代打破藩籬。

林書豪說，當年自己成為全球聚光燈的焦點，但心裡想的只有打籃球，「我沒有認識到，亞裔族群層層的心理創傷和一代一代承受系統性不平等。我並未感激和支持那些為亞裔美國人權益發聲的社運團體。這是我最感到挫折與遺憾的事情」。

林書豪利用目前還有的發聲空間，力挺最近為亞裔發聲的義舉，包括「忍住悲傷、持續報導亞裔受害者故事的記者；舊金山長者受到攻擊後，會講越南話的人挺身幫忙；波士頓唐人街年輕人寫信給學校，要求終止歧視」。林書豪坦言：「過去這一年來，我們看到某些心中最恐懼的事情發生了，我們社會當中某些最醜陋的部分活生生上演。面對這一切，需要勇氣。」

「林來瘋」9年後，林書豪說，他傾聽批評、自我沉澱，呼籲人們暫時放下自我，思考自己是否無意間不把人當人看；當知道有一群人出來訴說受苦、尋求同理心的時候，能夠停下來聆聽；期待無論是哪一個族群，都能得到充分理解、知道自己是誰。

林書豪也在臉書（Facebook）轉貼這篇文章，留言說道，父母親做為移民來美打拚，使他人生的道路更為順遂，他也希望為下一代的亞裔美國人貢獻，無論男女都活得更堅強、更有自信。