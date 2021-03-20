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NBA／誰是最棒射手？這位狂轟50分球星也先想到柯瑞

編譯中心 / 綜合報導
Getty Images
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拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）17日面對鵜鶘，以20投13中轟下50分，外加10助攻、6籃板，投進多達6顆三分球，率領拓荒者逆轉擊敗鵜鶘，賽後里拉德也接受了名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的訪問，當被問到誰是聯盟中出色的射手時，里拉德也對柯瑞（Stephen Curry）誇讚一番。

被問到如何成為頂尖射手，里拉德也給出建議，「在例行性投籃練習結束後，在每個位置上多做10次，你可能會感到很累，不想這樣做，但你會在這過程中變得越來越好，不僅是在投籃方面，你也會因為進球而變得更有自信。」

「在比賽裡不管是輕鬆或是困難的投籃，你都會有足夠的信心，相信它會進球，而『信心』正是射手們最重要的東西，接著才是日常的訓練，你投入了大量時間，終究會得到回報。」

而歐尼爾則是延續議題，提問誰是聯盟最致命且出色的射手，里拉德也不因此自傲，「聯盟裡有一些偉大的射手，不過談到出色的射手，我首先想到的人就是柯瑞，他絕對是最棒的射手。」

本季里拉德場均繳出30.6分、7.8助攻、4.5籃板，雖然三分球命中率3成88較去年下滑，但在關鍵時刻卻來到（比賽末節5分鐘）離譜的5成3，談論到聯盟中最致命的射手，名單內絕對不能沒有里拉德。

柯瑞

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