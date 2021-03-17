NBA／曾戴MLB這麼多隊球帽 詹姆斯到底支持哪隊？

別看詹姆斯是戰績迷，其實他也戴過馬林魚隊球帽。 （取材自推特／＠Clutch Point）

湖人隊球星詹姆斯（Lebron James）將加入芬威體育集團成為股東，這也意味著他將成為集團旗下波士頓紅襪隊的老闆之一，不禁令人好奇，過去曾戴過多支不同大聯盟球隊球帽的詹姆斯，內心真正支持的球隊到底是哪一支？

在籃球場上，詹姆斯曾多次為不同球隊效力，而棒球場上似乎也是如此，過去他一張頭戴洋基 隊球帽的照片被瘋傳，也被認為詹姆斯是洋基的死忠粉絲，然而在2016年小熊對上印地安人的世界大賽中，鏡頭就捕捉到身穿印地安人球衣的他同時在替家鄉的克里夫蘭加油，去年同屬洛杉磯 的道奇拿下世界冠軍時，也看可以到詹姆斯在推特上表達興奮之情。

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詹姆斯到底支持哪隊？這個問題其實有跡可循，他曾在NBA為克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與洛杉磯湖人隊效力，不難發現他其實就是支持當地球隊，至於紐約洋基，詹姆斯曾親口承認自己就是「基迷」，另外在2016年的世界大賽中坦言，自己其實是贏家的支持者，除了洋基，他還喜歡NBA的公牛、NFL的牛仔隊。