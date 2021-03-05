NBA／布萊恩過世1年 遺孀變封面女郎：哭不會改變事實

已故NBA球星布萊恩與遺孀凡妮莎。（路透）

布萊恩（Kobe Bryant）墜機 身亡意外事發已經超過1年時間，遺孀凡妮莎（Vanessa）日前擔任《時人》封面人物且接受專訪，透露亡夫與不幸意外一同身亡的二女兒吉安娜（Gianna）是自己保持堅強的理由。

「我想最好的解釋是Kobe跟Gigi激勵我保持堅強繼續前進，他們仍在啟發我更每天努力且每天都過得更好」，凡妮莎說：「那起意外帶來的痛苦是無法想像的，但你必須振作起來，往前邁進。」

凡妮莎接續強調：「躺在床上哭泣不會改變事實，我的家庭永遠不會再恢復以前模樣，但我勇敢站起來且好好努力，是能讓我跟我女兒過得更好，這也是我在做的。」意外事故後，凡妮莎目前獨自撫養3位女兒。