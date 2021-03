NBA／布萊恩過世1年 遺孀變封面女郎：哭不會改變事實

布萊恩(Kobe Bryant)墜機 身亡意外事發已經超過1年時間,遺孀凡妮莎(Vanessa)日前擔任《時人》封面人物且接受專訪,透露亡夫與不幸意外一同身亡的二女兒吉安娜(Gianna)是自己保持堅強的理由。

「我想最好的解釋是Kobe跟Gigi激勵我保持堅強繼續前進,他們仍在啟發我更每天努力且每天都過得更好」,凡妮莎說:「那起意外帶來的痛苦是無法想像的,但你必須振作起來,往前邁進。」

凡妮莎接續強調:「躺在床上哭泣不會改變事實,我的家庭永遠不會再恢復以前模樣,但我勇敢站起來且好好努力,是能讓我跟我女兒過得更好,這也是我在做的。」意外事故後,凡妮莎目前獨自撫養3位女兒。

