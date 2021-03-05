NBA／泰托姆拿27分…綠衫軍8人得分上雙 逆轉勝暴龍

泰托姆攻下27分11籃板5助攻，助塞爾蒂克擊退暴龍。(歐新社)

才剛被杜蘭特（Kevin Durant）選為明星賽先發的泰托姆（Jayson Tatum），在4日比賽中15投9中攻下27分11籃板5助攻2抄截，加上全隊8人得分超過兩位數，在客場以132：125擊退暴龍，贏得4連勝。

儘管取得勝利，但綠衫軍面對陣容殘缺的暴龍卻是打得不輕鬆，上半場讓對手豪取70分，三節打完則是領先9分；塞爾蒂克在第四節中一度贏到12分，眼看就要收下勝利，暴龍此時卻轟出10比1攻勢，也讓比賽出現變數。關鍵時刻，泰托姆挺身而出，兩次跳投得手，將比分又拉開到7分差的安全距離。

布朗（Jaylen Brown）拿到21分7籃板4助攻，華克（Kemba Walker）15分6助攻，湯普森（Tristan Thompson）13分3籃板。

塞爾蒂克替補球員表現出色，G‧威廉 斯（Grant Williams）9投7中拿到17分，提格（Jeff Teague）14分4助攻，R‧威廉斯（Robert Williams III）10分7籃板3阻攻，普里查德（Payton Pritchard）10分4助攻2抄截。

暴龍方面，羅瑞（Kyle Lowry）送出生涯新高19次助攻，布徹（Chris Boucher）板凳殺出15投11中拿到30分5籃板，鮑威爾（Norman Powell）25分，戴維斯（Terence Davis）22分。