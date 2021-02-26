NCAA／前南卡助教貪汙 判10年禁業

因涉及大學籃賽賄賂而遭聯邦調查的南卡 大學25日收到NCAA 最新處分。已服3個月徒刑的前南卡助理教練埃文斯（Lamont Evans）因接受「約3300元至5800元之間的賄賂」安排體育經紀公司代表與南卡球員會面，遭處罰10年不得出任大學教練(show-cause penalty)。

但是，南卡大學逃過重罰。在自請處分後只被NCAA留校查看2年，南卡的自請處分包括罰款5000元、減少招募邀請和活動，因而得以避免遭禁參加季後賽和削減獎學金。

NCAA在判決中指出：「該教練收取賄賂以安排南卡大學一名學生運動員及其家人與經紀公司會面，並影響他們選擇經紀人的決定。」「即使助理教練在其任職期間事實上並未安排任何經紀人與學生運動員的會面，但委員會認為其行為違反NCAA規則，嚴重損害大學運動的完整性。」

南卡大學堅稱在埃文斯任職期間並未發現其行為。但NCAA仍在2020年1月向學校發出違反一級規定的通知。南卡大學接受與NCAA合作調查，於25日作出判決。

埃文斯的違法行為在2017年9月曝光，FBI逮捕了數名大學籃球教練，理由是涉及大學籃球「貪汙」。被捕的埃文斯當時已轉到奧克拉荷馬大學工作。

埃文斯在南卡大學待了4個賽季後，在2015-16賽季後轉至奧克拉荷馬州 立大學。他在受審時認罪，坦承接受1萬8150元至2萬2000元的賄賂，將南卡大學和奧克拉荷馬大學的球員介紹給特定經紀人和財務顧問。

NCAA法規委員會在6月對奧克拉荷馬州立大學處分3年留校觀察，並禁止參加季後賽一年。該校還被迫減少男子籃球獎學金3倍，並限制其他招募。