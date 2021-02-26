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NBA／得分大爆炸！全聯盟34人場均逾20分

體育新聞組／綜合報導
柯瑞場均在30分以上。（歐新社）
柯瑞場均在30分以上。（歐新社）

NBA近年場均得分不斷飆升，目前全聯盟30隊場均得分都達100分以上，進攻效率最高的籃網場均得分來到誇張的121.2分，最低的尼克也有103.6，其中更有多達34位球員場均得分突破20分大關，可謂得分大爆炸的時代。

回顧2015-16球季，當年柯瑞（Stephen Curry）改變了聯盟生態，三分球變成各球隊的主要進攻武器，在10年前的2010-11賽季，得分排行榜最高的是丹佛金塊隊，然而其場均得分也才107.5分，最差的公鹿甚至僅91.9分，與現代相比，已不可同日而語。

本賽季場均20分以上球員來到34位，若這成績能持續到賽季結束，這將締造聯盟歷史新紀錄，在15-16賽季，當年能場均得超過20分的僅有20人。

今年得分排行榜由巫師隊後場比爾（Bradley Beal）32.7分領軍，與柯瑞的30.2分兩人場均突破30分大關，安比德（Joel Embiid）以29.8分排名第三，里拉德（Damian Lillard）29.6分第四、第五名則是獨行俠新星唐西奇（Luka Doncic）的28.9分，反倒是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季轉戰巫師後得分效率退化，但也有將近20分的19.9分。

比爾暫居本季得分王。（歐新社）
比爾暫居本季得分王。（歐新社）

柯瑞

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