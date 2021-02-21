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NBA／不忘舊情！休士頓暴風雪 哈登提供3000份免費餐點

編譯中心 / 綜合報導
籃網隊球星哈登轉隊後仍不忘母隊休士頓火箭，為幫助近期受暴風雪襲擊的休士頓，他在當地開設的餐廳「13」決定為休士頓居民提供免費餐點。歐新社
籃網隊球星哈登轉隊後仍不忘母隊休士頓火箭，為幫助近期受暴風雪襲擊的休士頓，他在當地開設的餐廳「13」決定為休士頓居民提供免費餐點。歐新社

籃網隊球星哈登（James Harden）轉隊後仍不忘母隊休士頓火箭，為幫助近期受暴風雪襲擊的休士頓，他在當地開設的餐廳「13」決定為休士頓居民提供免費餐點。

據《USA Today》報導，休士頓目前遭受暴風雪影響，電力、水都陷入短缺，也因此哈登在當地開設的「13」餐廳在今（21日）日發放3000份餐點給有需求的居民，他也承諾要資助水、食物等物資，並動員人力及找承包商，以助當地居民因暴風雪被破壞的房屋及破裂管道進行清掃及重建。

在哈登因三方交易案前往籃網後，「13」餐廳也被灌入大量1星評價，甚至餐廳還沒開幕就有留言表示：「餐廳的內部狀況難以修復，就是不夠好。」似乎是在調侃與火箭團隊的關係。

哈登曾在轉隊前向媒體表示，「（火箭隊）還不夠好，不論隊內的化學反應或天賦都是，顯而易見。」、「我愛這座城市，我已經做了所有能做的事，而現在的狀況已經失控了，我想我們這段關係很難修補。」而他隔日就被順利交易至布魯克林籃網。

哈登日前在美國媒體《ESPN》訪問中表示，他不喜歡最後與火箭隊分道揚鑣的方式，「因為那不像我會做的，外界說這是一齣爛戲，我不喜歡這些負面情緒、不喜歡這中間必須發生的事。」、「我想這件交易可以發生得更平順、更容易，但現狀並非如此。」

休士頓 暴風雪 美國

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