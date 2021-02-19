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NBA／詹姆斯生涯突破3萬5000分 史上第3人達標

記者蔡佳霖／綜合外電報導
NBA官方放上詹姆斯即將達成的35000分里程碑，吸引了將近60萬個讚。（美聯社）
NBA官方放上詹姆斯即將達成的35000分里程碑，吸引了將近60萬個讚。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）在18日對籃網比賽上半場攻下17分，這讓他生涯總得分突破35000分大關，成為史上第3位總得分達到35000分的球員。

在這場比賽開打之前，詹姆斯已經累積得到34985分，他在第二節剩下47.1秒時在禁區造成厄文（Kyrie Irving）犯規，靠著一記罰球拿到本場比賽第15分，順利達成35000分里程碑。

目前排在詹姆斯前面的兩人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分和「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分。

除了得分榜高居第3外，詹姆斯生涯進球數方面也排在史上第3；生涯助攻排名史上第8，大三元排在史上第5，累積上場時間排在第7；抄截和三分球則是排在史上第13。

NBA官方Instagram放上詹姆斯即將達成的35000分里程碑，吸引了將近60萬個讚。就連「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）都在貼文下面留言大力稱讚詹姆斯歷久彌新的強大續航力。

「歷史最佳！我們都知道在詹姆斯坐上歷史得分王寶座前，他仍會持續奮戰。以36歲的高齡，他絲毫沒有退化的跡象。」威廉斯寫道。

威廉 NBA

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