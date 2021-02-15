我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2763萬 逾48.5萬死

川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

球星歐尼爾豪宅超奢華 除了室內籃球場 車庫可停17豪車

體育新聞組／綜合報導
歐尼爾別墅竟有室內籃球場。（取材自Atlas Team Compass房產公司）
歐尼爾別墅竟有室內籃球場。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

如果中了樂透，你會怎麼花呢？看看NBA明星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的奢華別墅吧！

現今NBA球員待遇愈來愈好，根據《ESPN》統計，本季(2020-21球季)超過年薪2000萬美元計有53人，這其中23人超過3000萬美元，更有6人達4000萬美元以上，以勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的4300萬美元居冠，這還不含球星代言、贊助收入通常還在年薪之上，很難想像，擁有這麼大筆金額，是要如何來使用？

一般而言，賺了那麼多錢，球星私底下是過什麼生活，通常外界無法窺知，尤其注重私人隱私的球員，更是有大批保全人員保護，讓外界很難去理解他們如何去使用所賺的大筆收入。當然，購買豪宅是不少球星的選擇，雖經常有球員購產有這些相關消息傳出，但外界頂多也只能得知房價與地點之類，至於豪宅內部的裝潢，就不是外界所能得知了。

歐尼爾別墅依山傍水的美景。（取材自Atlas Team Compass房產公司）
歐尼爾別墅依山傍水的美景。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

然而現在有管道得知球星豪宅內部的陳設，就是當球星要轉手豪宅時，房產公司為了要對外宣傳，就會公布一些房間內的細節，著名退休球星歐尼爾為了銷售在奧蘭多的豪宅，藉由房產公司所釋出的照片，令人瞠目結舌，沒想到竟有室內籃球場及可停放17輛車子的車庫。

歐尼爾豪宅有可停放17輛車子的車庫。（取材自Atlas Team Compass...
歐尼爾豪宅有可停放17輛車子的車庫。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

歐尼爾生涯年薪3億美元，代言贊助收入則是這個數字數倍以上，然而在他加入魔術隊第二年，1993年在奧蘭多以395萬美元買下這間依山傍水的別墅，室內裝潢是後來不斷增加改建，歷經轉戰湖人、熱火贏得4座總冠軍後，2011年38歲在塞爾蒂克退休，轉而擔任電視球評為主。而這棟毫宅是2018年求售，喊出2800萬美元，經過兩次降價，最終成交價為1650萬美元。

歐尼爾別墅的高級廚房。（取材自Atlas Team Compass房產公司）
歐尼爾別墅的高級廚房。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

經歷28年時間，不論歐尼爾是否因成交價最終還是翻了四倍賺翻，從房產業者的照片中，歐尼爾打造他的豪宅勢必也花了不少錢，但也令外界一窺球星的豪宅生活。

整個獨棟別墅占地3萬1000英畝，有12間臥室、11.5間浴廁，還有6000平方英尺的室內籃球場，可容納17輛車的車庫，房間內的裝潢，以及室外擺設，根本就是帝王級的生活與享受。

室內球場上有熱火隊的標誌，可見他對熱火隊的感情，而牆上有他的球衣、海報等榮耀的代表，等於也是做為他籃球生涯的陳列室，展現超級霸氣的一面。從歐尼爾的豪宅，大概就可以知道球星們是過什麼樣的生活了。

歐尼爾別墅一景。 （取材自Atlas Team Compass房產公司）
歐尼爾別墅一景。 （取材自Atlas Team Compass房產公司）

美元 退休 NBA

上一則

足球／宗教因素？卡達王室成員「無視」女裁判

下一則

NBA／林書豪情人節三分手感爆發 「這招」進化準度

延伸閱讀

美50最宜狗居城市 佛州3城入榜前10 坦帕排第1

美50最宜狗居城市 佛州3城入榜前10 坦帕排第1
12月失業率降0.2％ 奧蘭多仍最高

12月失業率降0.2％ 奧蘭多仍最高
NBA／砲口對準哈登 歐尼爾：我不是講好聽話的好好先生

NBA／砲口對準哈登 歐尼爾：我不是講好聽話的好好先生
NBA／歐尼爾轟哈登：你為火箭做了什麼？

NBA／歐尼爾轟哈登：你為火箭做了什麼？

熱門新聞

性感美女沃蘭絲基以鬧場闖出名號。(取材自沃蘭絲基Instagram)

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

2021-02-08 19:52
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）

超級盃／海盜vs.酋長 天王對決接班人

2021-02-07 18:28
一名男子身穿粉紅色挖背超衩背心，在超級盃比賽第四節時闖進球場。（路透）

超級盃「粉紅泳裝男」鬧場！保安追到跌倒…他「達陣」

2021-02-07 22:45
柯瑞老婆艾耶莎曬出性感照。（取材自Instagram）

NBA／柯瑞老婆曬全裸性感照 特別註明「獲准同意」

2021-02-14 22:05
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)

超級盃／31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

2021-02-07 22:22
新球季林書豪將為發展聯盟球隊聖塔克魯茲出賽。（取材自微博）

NBA／為何離開中國屈就發展聯盟？林書豪這麼說

2021-02-09 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪