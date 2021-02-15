球星歐尼爾豪宅超奢華 除了室內籃球場 車庫可停17豪車

歐尼爾別墅竟有室內籃球場。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

如果中了樂透，你會怎麼花呢？看看NBA 明星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的奢華別墅吧！

現今NBA球員待遇愈來愈好，根據《ESPN》統計，本季(2020-21球季)超過年薪2000萬美元 計有53人，這其中23人超過3000萬美元，更有6人達4000萬美元以上，以勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的4300萬美元居冠，這還不含球星代言、贊助收入通常還在年薪之上，很難想像，擁有這麼大筆金額，是要如何來使用？

一般而言，賺了那麼多錢，球星私底下是過什麼生活，通常外界無法窺知，尤其注重私人隱私的球員，更是有大批保全人員保護，讓外界很難去理解他們如何去使用所賺的大筆收入。當然，購買豪宅是不少球星的選擇，雖經常有球員購產有這些相關消息傳出，但外界頂多也只能得知房價與地點之類，至於豪宅內部的裝潢，就不是外界所能得知了。

歐尼爾別墅依山傍水的美景。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

然而現在有管道得知球星豪宅內部的陳設，就是當球星要轉手豪宅時，房產公司為了要對外宣傳，就會公布一些房間內的細節，著名退休 球星歐尼爾為了銷售在奧蘭多的豪宅，藉由房產公司所釋出的照片，令人瞠目結舌，沒想到竟有室內籃球場及可停放17輛車子的車庫。

歐尼爾豪宅有可停放17輛車子的車庫。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

歐尼爾生涯年薪3億美元，代言贊助收入則是這個數字數倍以上，然而在他加入魔術隊第二年，1993年在奧蘭多以395萬美元買下這間依山傍水的別墅，室內裝潢是後來不斷增加改建，歷經轉戰湖人、熱火贏得4座總冠軍後，2011年38歲在塞爾蒂克退休，轉而擔任電視球評為主。而這棟毫宅是2018年求售，喊出2800萬美元，經過兩次降價，最終成交價為1650萬美元。

歐尼爾別墅的高級廚房。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

經歷28年時間，不論歐尼爾是否因成交價最終還是翻了四倍賺翻，從房產業者的照片中，歐尼爾打造他的豪宅勢必也花了不少錢，但也令外界一窺球星的豪宅生活。

整個獨棟別墅占地3萬1000英畝，有12間臥室、11.5間浴廁，還有6000平方英尺的室內籃球場，可容納17輛車的車庫，房間內的裝潢，以及室外擺設，根本就是帝王級的生活與享受。

室內球場上有熱火隊的標誌，可見他對熱火隊的感情，而牆上有他的球衣、海報等榮耀的代表，等於也是做為他籃球生涯的陳列室，展現超級霸氣的一面。從歐尼爾的豪宅，大概就可以知道球星們是過什麼樣的生活了。