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刷新3分球紀錄 莫蘭特：灰熊鼓勵出手

體育新聞組╱綜合報導
灰熊砍進23記三分球，一舉刷新隊史紀錄，主力後衛莫蘭特表示球隊鼓勵大家多出手。( 美聯社)
灰熊砍進23記三分球，一舉刷新隊史紀錄，主力後衛莫蘭特表示球隊鼓勵大家多出手。( 美聯社)

安德森（Kyle Anderson）10日轟進生涯新高6記三分球，加上灰熊砍進23記三分球，一舉刷新隊史紀錄，灰熊在主場以130比114輕取黃蜂，結束近期4連敗。

「我認為我們在投籃方面是一支非常危險的球隊，」莫蘭特（Ja Morant）此役得到15分並送出11次助攻，他說道，「從球隊陣容配置來看，我們能在場上排出很強的投射陣容。球隊鼓勵每個人，從先發到替補，只要上場就勇於出手。」

這場比賽勝負關鍵出現在第三節，安德森一開始就連續轟進4記三分球，布魯克斯（Dillon Brooks）和貝恩（Desmond Bane）也先後貢獻外線，灰熊這波猛攻一下子將比分拉開到19分差。

「上半場我在底線投進了一個三分球，當時感覺還不錯。然後在下半場就連續4、5次在相同位置得到出手機會。」安德森說。

談到球隊此役的投籃表現，主帥簡金斯（Taylor Jenkins）表示每個人都彼此信任，堅持到底。「無論是第一節或是上半場的比分如何，我們還是充滿能量，而且鬥志高昂。」

灰熊全隊共7人得分超過兩位數安德森拿下27分，布魯克斯20分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分15籃板，貝恩和艾倫（Grayson Allen）各拿18分。

黃蜂以洛齊爾的34分為最高，他這場比賽17投12中包括三分球9投6中。「我們在比賽開始階段付出了很大的努力，但後面就有些鬆懈了，有些灰心喪志。特別是在下半場對方連續轟進三分球並取得領先優勢之後。」洛齊爾（Terry Rozier）說。

鮑爾（LaMelo Ball）拿到17分5助攻3抄截，海瓦德（Gordon Hayward）15分，布里吉斯（Miles Bridges）15分10籃板2助攻

「球隊整體防守很糟糕，」黃蜂總教練博雷戈（James Borrego）說，「我們這個賽季防守端的進步在這場比賽蕩然無存。我們注意力不夠集中。」

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