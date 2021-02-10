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NBA／羅瑞去快艇？昔日奪冠戰友有望洛城聚首

體育新聞組╱綜合報導
快艇有意爭取羅瑞，再造奪冠隊伍。（路透）
快艇有意爭取羅瑞，再造奪冠隊伍。（路透）

本季暴龍僅有10勝13負的戰績，位居東部第9，似乎已漸漸退出奪冠行列，而根據《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）報導，暴龍恐會將剩下最後一年合約的控球後衛羅瑞（Kyle Lowry）換到爭冠球隊，以換取未來年輕資產。

費雪引用一位東區總管的聲明，表示暴龍正試圖將羅瑞交易至西區球隊，最有可能與快艇做出交易，「快艇已經宣告將威廉斯（Lou Williams）、貝佛利（Patrick Beverley）擺上交易檯，快艇也有意尋找頂級後衛，若將羅瑞納入麾下後，有望衝擊西區版圖。」

費雪表示，除了威廉斯及貝佛利外，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）、卡本蓋勒（Mfiondu Kabengele）也是籌碼，不但能平衡薪資，也能補足暴龍禁區深度不足的問題。

擁有雙巨頭雷納德（Kawhi Leonard）以及喬治（Paul George）的快艇，加入擁有豐富經驗的羅瑞勢必能穩定軍心，此外，羅瑞更是曾與雷納德、伊巴卡（Serge Ibaka）一同拿下總冠軍，默契自然不在話下，而本季羅瑞仍然有著平均17.0分、6.7助攻及5.7籃板，生涯三分線命中率達到3成6，可望成為雙巨投後的第三得分點。

威廉

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