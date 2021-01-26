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NBA／厄文穿8號、詹皇讚不朽…科比逝世周年 球星私下哀悼

記者劉肇育／綜合報導
「小飛俠」布萊恩逝世昨天滿一周年。（美聯社資料照片）
「小飛俠」布萊恩逝世昨天滿一周年。（美聯社資料照片）

「黑曼巴」科比布萊恩（Kobe Bryant）逝世26日滿一周年，僅管家人希望聯盟與各隊不要舉辦任何官方悼念活動，但仍有不少球星與教練透過自己的方式來追悼他；籃網隊厄文昨與熱火隊之戰前，穿上布萊恩的8號湖人隊球衣、緬懷好友。

布萊恩去年1月26日因直升機墜毀意外逝世，儘管過了1年，仍有不少人無法接受他離去的事實，遺孀凡妮莎日前曾在社群網站發文，分享仍無法擺脫痛苦與掙扎的心情。

「每當看到我的孩子，我就希望自己能努力擺脫這樣的情緒，我知道死亡是無法避免，但你可以選擇別的生活方式，尋找人生的動力」；凡妮莎公開呼籲媒體不要播放空難影片與照片，希望大家用最優雅的方式去懷念布萊恩。

將布萊恩視為亦師亦友的厄文說：「每一天都會想到他，他對比賽的狂熱，讓我非常欣賞，我也正在尋求這方面的平衡點，他是一名了不起的導師，傳授很多東西給我，而我也想把這些傳給其他年輕球員。」

湖人詹姆斯日前受訪時表示，「去年我們穿著他的紀念球衣在季後賽取得成功，現在還有很多人都穿著他的鞋衣，每晚我也都會在手指戴上2和4的指套，很多東西或許已在這個世界死去，但傳奇永垂不朽，他正是如此」。

厄文 湖人 社群網站

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