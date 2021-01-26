NBA／溜馬禁區悍將受傷 波格登飆36分屠龍

波格登狂飆36分，創生涯新高。（路透）

本季表現優異的溜馬隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）在25日對暴龍的上半場因左膝受傷被迫退場，之後經檢查並沒有結構性損傷，將會在26日接受核磁共振檢查，確認確切的傷勢狀況。

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沙波尼斯出賽11分鐘，拿到11分3籃板2助攻，開季連續16場比賽獲得雙十表現的紀錄也為之中斷。儘管折損禁區大將，但溜馬靠著波格登（Malcolm Brogdon）和透納（Myles Turner）在第四節聯手攻下23分，率隊轟出31：17的攻勢，一舉擊潰暴龍防線，以129：114拿下勝利。

波格登火力大爆發，全場17投10中，包括14罰13中，狂飆36分9助攻7籃板，創下生涯得分新高；透納貢獻21分10籃板3阻攻，他在最近5場比賽中已經有4場得分超過20分。

替補的蘭姆（Jeremy Lamb）12投7中拿到22分7籃板，小哈勒戴（Aaron Holiday）和畢塔吉（Goga Bitadze）各拿10分，麥克康奈爾（T.J. McConnell）9分9助攻5籃板2抄截2阻攻。

暴龍方面，主力鋒線席亞康（Pascal Siakam）持續缺陣，范弗利特（Fred VanVleet）拿下25分6助攻4籃板2抄截，鮑威爾（Norman Powell）24分6籃板6助攻，羅瑞（Kyle Lowry）11投僅2中得到12分，阿努諾比（OG Anunoby）10分5籃板，布徹（Chris Boucher）9分9籃板2阻攻。

在開季前10戰僅拿2勝之後，暴龍近期7場比賽拿到5勝，目前排在東區第11名。至於溜馬則是排在東區第4。