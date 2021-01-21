NBA／二度延長！騎士小將隻手遮天 籃網3巨頭初合體踢鐵板

籃網三巨頭杜蘭特(左起)、哈登、厄文合體，卻在延長賽時還是輸給騎士。( Getty Images)

厄文 （Kyrie Irving）連續缺賽7場終於回歸，20日也是他離開騎士後生涯第2度重返克里夫蘭，比賽一路殺進2度延長，小將塞克斯頓（Collin Sexton）隻手遮天，個人大扮程咬金連砍15分，讓騎士以147比135硬生生氣走籃網。

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騎士此役下半場都還居於領先，但籃網不是省油的燈，末節發動反撲，3巨頭攜手合作，攻勢一波接一波，靠厄文1分08秒補籃追平，而他本有最後一擊機會，卻出現進攻犯規，所幸挑戰判決成功，雙方場中跳球，但時間耗盡，進入延長。

首度延長時候，哈登（James Harden）找到外線埋伏的格林（Jeff Green）投進關鍵超前3分，只是騎士沒放棄，即便籃網罰球全數把握，塞克斯頓先完成高難度空中補籃，最後更在厄文面前飆進高難度追平3分彈，比賽再次來到加時。

到了2度延長就全看塞克斯頓大演個人秀，他延續連拿5分助隊起死回生的氣勢，個人連砍15分，其中包括4計3分球，殺得籃網完全招架不住，騎士帶走這場勝利，塞克斯頓全場得到生涯新高42分，還有籃板與助攻各5次的表現。

至於3巨頭第1次合體就踢到鐵板的籃網方面，厄文挹注37分，杜蘭特（Kevin Durant）進帳38分，另摘12籃板與送8助攻，表現全面，而哈登則有21分、12助攻與10籃板的大三元成績，籃網輸球後也中止過去4連勝紀錄。