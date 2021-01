NBA／哈登推特喊話：厄文回歸 籃網恐怖時刻就來了

哈登(James Harden)首披籃網戰袍初戰就繳大三元,與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文 (Kyrie Irving)「三巨頭」何時能合體成為聯盟關注焦點。據《ESPN》報導,籃網球團在19日對陣公鹿的比賽標註厄文為「出賽成疑(Questional)」,或許意味著有望回歸。

哈登與季前離開休士頓 的恩師丹東尼(Mike D'Antoni)重聚,他坦承在丹東尼與火箭前總管莫雷(Daryl Morey)相繼離隊後,他意識到自己得重新評估一切。

「一旦他們離開後,我得思考一下這支球隊(火箭)是將進入重建階段,或是還想維持高競爭力。」哈登不諱言,丹東尼是他轉投籃網的主因之一,「他是一位很不可思議的教練,他已經擔任教練很長的一段時間,和他相處起來很舒服,和杜蘭特也是,我對厄文也有一定的了解。很顯然當這些人都在布魯克林 ,對我來說是明智之舉。」

而哈登也向尚未歸隊的厄文喊話,據《Basketball News》記者甘迺迪(Alex Kennedy)所述,「我非常期待厄文早日歸隊,他是我們實現目標關鍵的一份子,我們能越早建立起化學反應,越早一起打球,那球隊將會非常可怕。」

籃網16日出戰魔術,哈登彷彿沒有適應問題,無縫接軌繳出32分、14助攻12籃板的大三元紀錄,不僅助攻數創籃網隊史新紀錄,更成為史上首位轉隊後初登場繳30分大三元球員,一掃最後幾場在火箭低潮,杜蘭特更猛攻42分,證明哈登存在不影響自己發揮。

已經連續缺賽6場的厄文,籃網球團在19日對陣公鹿的比賽標註為「出賽成疑(Questional)」,或許意味著此役有望回歸,哈登昨日也在賽後標註厄文的帳號寫道,「我們今晚甚至還缺少厄文呢,如果他回歸了,那恐怖時刻就要來了。」

"WE DIDN'T EVEN HAVE 11 TONIGHT (KYRIE IRVING) SCARY HOURS WOW!!"



James Harden putting the league on notice 👀 pic.twitter.com/1dK0Yg9HSM