NBA／柯瑞兒子2歲就會「歐洲步」 超可愛影片曝光

勇士 球星柯瑞 (Stephen Curry)的兒子Canon才2歲就可以看出他遺傳爸爸的優秀基因,日前柯瑞妻子Ayesha在推特 貼出Canon從電視裡學到歐洲步(Eurostep)這個詞彙,並跟著模仿了動作,樣子十分可愛。

Canon knows a good euro step when he sees one 😂 [via @ayeshacurry ] pic.twitter.com/nU94Frzyr3

影片中還在牙牙學語的Canon已經能將饒口的「EuroStep(歐洲步)」朗朗上口,柯瑞在訪問中表示,「我老婆當時在家看轉播,然後李(Damion Lee)做了歐洲步,可能當時球評對那球瘋狂讚美,我也在球場慶祝,所以他把我的慶祝動作和球評的轉播印在他自己的小腦袋裡頭。」他還表示,「我不能告訴你我看了多少次,他很逗趣。」透露自己已經重複看了無數次。

Like father, like son ❤️ Canon even does the point at the end like Steph 😂



[via @ayeshacurry] pic.twitter.com/wOFAOR1ud6