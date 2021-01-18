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NBA／柯瑞兒子2歲就會「歐洲步」 超可愛影片曝光

體育新聞組／綜合報導
勇士球星柯瑞笑說，在兒子眼裡他甚至不是個籃球員。（路透）
勇士球星柯瑞笑說，在兒子眼裡他甚至不是個籃球員。（路透）

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的兒子Canon才2歲就可以看出他遺傳爸爸的優秀基因，日前柯瑞妻子Ayesha在推特貼出Canon從電視裡學到歐洲步（Eurostep）這個詞彙，並跟著模仿了動作，樣子十分可愛。

影片中還在牙牙學語的Canon已經能將饒口的「EuroStep（歐洲步）」朗朗上口，柯瑞在訪問中表示，「我老婆當時在家看轉播，然後李（Damion Lee）做了歐洲步，可能當時球評對那球瘋狂讚美，我也在球場慶祝，所以他把我的慶祝動作和球評的轉播印在他自己的小腦袋裡頭。」他還表示，「我不能告訴你我看了多少次，他很逗趣。」透露自己已經重複看了無數次。

不過柯瑞也提到，他過去因為受傷，Canon幾乎沒有機會看到自己老爸上場打球，大多都是去看弟弟小柯瑞（Seth Curry）和妹婿李的比賽，「在他（指Canon）眼裡我甚至不是個籃球員，Canon提及籃球都在講他們兩個，但他遲早會知道的。」

柯瑞 勇士 推特

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