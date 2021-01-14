NBA／防疫加嚴不停賽 球員批沒意義

球員對NBA不宣布停賽嘖有怨言。（路透）

新冠肺炎疫情 在NBA 持續升溫，在塞爾蒂克隊與魔術隊、爵士隊與巫師隊兩場比賽遭取消後，本季已有6場比賽受疫情影響延期，但聯盟僅做出在未來2周提高防疫 規範的決定，雷霆隊後衛希爾（George Hill）痛批，這樣的做法根本沒有意義。

截至12日為止，NBA已有9隊傳出球員確診消息，不少球隊人手短缺，甚至無法出賽；76人、熱火隊12日之戰，兩隊都僅有8名球員登場，熱火少了巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）、德拉基奇（Goran Dragic）等主力，最終76人在延長賽以137：134險勝。

不少球隊已經停賽，76人卻要在人手不足的情況下出賽，安比德（Joel Embiid）表達不滿，「有很多比賽陸續取消，但聯盟卻一直讓我們出賽、卻不解釋原因。我們不能抱怨，不論輸贏一樣算數，我們只能想辦法贏球，等到所有人都回來。」

疫情愈演愈烈，聯盟12日決定未來2周提高防疫等級，包括更嚴格限制球員在場上的肢體接觸，並不開放球員在客場比賽期間於飯店與家人、朋友見面；比賽中教練及場下球員都須配戴口罩，並設立緩和區讓剛下場球員獲得喘息空間，再戴上口罩入座。

聯盟只提升防疫措施而不停賽，雷霆隊後衛希爾不滿地表示，「如果疫情真的很嚴重，也許我們應該直接停賽，沒有一個人能接受為了比賽而放棄所有的生活」。