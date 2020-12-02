沒聽錯！勇士也在打探哈登

傳勇士隊也對哈登有興趣。（美聯社）

雖然布魯克林 籃網隊和費城 七六人隊是哈登（James Harden）最可能的交易對象，但《Athletic》記者夏拉尼亞（Shams Charania）報導，金州勇士 隊也開始打聽哈登近況。

火箭與籃網或七六人之間還未進入實質談判。

夏拉尼亞在播客中說：「有好幾個團隊都在打聽哈登。」「勇士隊曾打過電話詢問哈登狀況。」

他說，勇士在電話中沒有提出正式要求，只是想了解哈登的交易可能性，但也僅及於此。

夏拉尼亞說，勇士隊表達興趣「是在湯普森（Klay Thompson）又受傷前聽說的」。

哈登要到2022年才能成為自由球員，所以火箭隊不急於交易他，但也正在尋找明星級的球員或高替代性球員，同時尋求其他交易以及越多越好的的選秀籤和選秀權交換。

火箭隊似乎仍想在下季留住哈登和也要求交易的威斯布魯克（Russell Westbrook）。他們兩人下季仍與球隊簽有合同，要到2022-23賽季才有球員選項。

火箭隊透過在自由球員市場上的操作，包括簽下卡珍斯（DeMarcus Cousins）和伍德（Christian Wood）等長人強化內線，讓球隊實力更具競爭力，希望可以藉此說服兩人留下。

威斯布魯克對上季自己的角色感到不滿，希能與一支可以「自在打球」的球隊進行交易。哈登則想與杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）在布魯克林組成一個潛在的超級球隊。