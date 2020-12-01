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NBA／海瓦德去黃蜂 綠衫軍獲2850萬「交易特例」

體育新聞組／綜合報導
海瓦德先簽約再交易至黃蜂。（美聯社）
海瓦德先簽約再交易至黃蜂。（美聯社）

黃蜂隊29日正式宣布迎接海瓦德（Gordon Hayward）加入，不過並非之前傳出的以4年1.2億元新合約迎接，海瓦德先與原東家塞爾蒂克隊完成續約，再透過交易轉戰黃蜂，此舉讓「綠衫軍」獲破紀錄2850萬元交易特例（trade exception），創下聯盟紀錄。

黃蜂總管庫普恰克（Mitch Kupchak）透過聲明歡迎海瓦德加入，他形容海瓦德是聯盟明星球員，過去幾年已經證明自己關鍵時刻能力，正是球隊需要的人才，「我們相信他的籃球天分、NBA經驗和老將領導氣質，能帶給我們年輕有天分的團隊正向的影響和發展。」

30歲的海瓦德上周確定選擇不執行下季高達3420萬元的球員選項留在波士頓，不過採用「先簽後換」後，自己的合約不變，塞爾蒂克另送出2023和24年的第二輪選秀權給黃蜂，但也可獲得2850萬元的交易特例，足夠再找來明星等級的球員補強陣容。2850萬元的交易特例也改寫聯盟紀錄，原本最高金額是先前雷霆隊將亞當斯（Steven Adams）送往鵜鶘隊的2750萬元。

這筆交易中，黃蜂也附帶將2022年第二輪選秀權給塞爾蒂克，但黃蜂新球季必須躋身聯盟前5名，「綠衫軍」才能獲得這個選秀權。

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