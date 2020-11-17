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NBA／保羅轉戰太陽 傳哈登想去籃網

體育新聞組／綜合報導
哈登點名籃網和76人隊是最想去的球隊。（美聯社）
哈登點名籃網和76人隊是最想去的球隊。（美聯社）

根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，甫與湖人完成交易的雷霆，又以迅雷不及掩耳的速度和太陽達成協議，將送走球隊核心保羅（Chris Paul），換來多名球員和選秀權。

交易內容為：雷霆送出保羅和奈德（Abdel Nader），換來太陽隊的魯比歐（Ricky Rubio）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、傑若米（Ty Jerome）、萊克（Jalen Lecque），以及2022年首輪選秀權。

另一位知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則在消息中透露，太陽給出的這個首輪選秀權是具保護性，分別是2022年前12順位保護、2023年前10順位保護、2024年前8順位保護、2025年無保護。

目前保羅還剩下兩年8500萬元的薪資，魯比歐剩兩年約3500萬元的薪資，烏布瑞則是進入合約年，本季年薪約1438萬元。

奈德本季是第3年打NBA，本季平均6.3分1.8籃板；傑若米是2019年首輪第24順位，新秀年平均得分3.3分1.5籃板1.4助攻；萊克同樣是新秀，不過僅出賽5場，平均2.0分。

此外，球評柏金斯（Kendrick Perkins）與記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）之前搶先驚爆，火箭球星哈登（James Harden）下一站可能是被交易到籃網，沃納羅斯基也證實了此事。除了籃網隊之外，哈登也對費城76人隊表達興趣。

沃納羅斯基指出，籃網是哈登若請求交易最希望加入的隊伍，且他也與雷霆老隊友也是如今籃網頭牌球星杜蘭特（Kevin Durant）討論過這個可能性，儘管高層一再強調無意拆掉陣容，但沃納羅斯基表示哈登對火箭未來越來越感到不確定。

記者艾斯納夏里先前爆料中提到，籃網對火箭提出了交易哈登潛在籌碼，預計會是從勒佛特（Caris LeVert）、艾倫（Jarrett Allen）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）與普林斯（Taurean Prince）中作組合搭配，哈登尚餘3年1億3200萬合約，其中2022-2023年賽季為球員選項。

雖然籃網與火箭還未對交易哈登一事展開實質性的討論，但火箭已經在評估球隊未來的選擇。

保羅被交易至太陽。（美聯社）
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