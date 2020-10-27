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林書豪再闖NBA 傳勇士、籃網有興趣

體育新聞組／綜合報導
林書豪重返NBA，會加入哪一隊？（歐新社）
林書豪重返NBA，會加入哪一隊？（歐新社）

NBA新賽季擬12月底的聖誕節前展開，確切日期和場次還沒定案，謠言已經滿天飛，「哈佛小子」林書豪也成討論主角之一，傳前東家勇士隊注意到「哈佛小子」林書豪，陣中當家球星柯瑞（Stephen Curry）也對林書豪重返NBA有濃厚興趣。

勇士上季在杜蘭特（Kevin Durant）和伊古達拉（Andre Iguodala）離隊、「浪花兄弟」柯瑞和湯普森（Klay Thompson）成傷兵下，不僅沒能連6季闖總冠軍賽，例行賽戰績在西區更排墊底，沒能進入奧蘭多迪士尼園區的「泡泡」復賽；新賽季「浪花兄弟」雖回歸，但勇士後場替補戰力不足，讓林書豪成為討論人選。

上季轉戰中國CBA前，林書豪在NBA共9個賽季，2010到11年的菜鳥球季就是在勇士度過，若是重返灣區，除能充實勇士後場戰力，去年和暴龍隊一起摘下總冠軍的林書豪也能為新東家帶來「冠軍因子」。

籃網隊也是林書豪想回歸NBA的可能落腳處，主要原因當然和籃網老闆蔡崇信有關；蔡崇信去年成為第一位華裔職業球團老闆，他希望球隊增加華人元素，且和「哈佛小子」有私交，可能是林書豪新一季落腳處。

林書豪 勇士 NBA

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