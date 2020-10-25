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NBA／快艇化學效應差 教頭澄清：場外沒問題

體育新聞組／綜合報導
快艇休息室氣氛疑似不佳，新任總教頭泰隆魯親上前線撇清。（Getty Images）
快艇休息室氣氛疑似不佳，新任總教頭泰隆魯親上前線撇清。（Getty Images）

快艇搞砸了3：1領先優勢遭金塊淘汰出局，當時威廉斯（Lou Williams）曾指出，球隊存在化學效應問題，而多家外媒報導都曾提到，隊內有著不滿雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）情緒，儘管遭到部份球員公開駁斥。

如今泰隆魯（Tyronn Lue）正式接下快艇兵符，他針對所謂化學效應問題也作了澄清，強調這純粹是關於場上磨合無關場下相處，「我想當你們提到化學效應跟延續性問題，這無關場外，比如球員彼此不喜歡之類的」，他接著也進一步舉例。

「當你談化學效應，更像是喬治一開始動肩膀手術，缺席整個訓練營跟前面11場球，雷納德也沒全程參與訓練營，貝佛利（Patrick Beverley）也因傷進進出出名單，之後復賽進到隔離泡泡，狀況更是變得不理想」，泰隆魯解釋說。

他接續強調：「哈瑞爾（Montrezl Harrell）祖母過世，貝佛利最好朋友也是，威廉斯也離開去參加葬禮，所以要打造化學效應跟延續陣容很難，我們也真的缺少一起練習時間，賽季大部分時間都沒有先發全體健康或全員到齊。」

威廉

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