林志玲的退、賈永婕的進 台灣撕裂讓她們愛得沉重

賈永婕一席「不愛台灣就離開」的說詞引起爭議。（記者林俊良／攝影）

喧騰了多日，藝人林志玲 21日宣布請辭文策院董事的一職，她坦言這個職務的重量「比想像中沉重很多。」另一個也在火線話題上的則是台北101董事長賈永婕 ，她一席「不要當台灣人就離開」遭炎上，但護航的也不少。林志玲的被迫退出與賈永婕的積極表態，不過是民進黨 政府多年刻意形塑「敵我」意識下的縮影，也讓台灣愈發撕裂。

林志玲是在文化部長李遠的邀請下，擔任無給職的文策院董事，李遠表示，希望藉由她的國際經驗，幫助台灣的國片行銷至全球市場。詎料，此一任命卻引發獨派人士抗議，認為林志玲過去曾轉發中華人民共和國國慶貼文及自稱「中國人」等言論，李遠及陸委會發言人梁文傑都紛紛為其緩頰。

但諷刺的是，每逢中共十一國慶前夕，帶頭檢視藝人是否轉發中共國慶貼文的就是陸委會，文化部去年還曾經調查過20幾位台灣藝人在中國大陸發表的政治言論。對藝人而言，哪有市場就往哪裡去，是天經地義的事，尤其藝人有能力走出台灣，前往對岸發展原本是件值得祝福的事。

只是，近10年來，在民進黨刻意區分敵我的操弄下，夾在中間的藝人被迫選邊站，這種情況在賴政府上台後尤烈。何況，「中國」一詞本就不僅限於國名，還帶有文化意識，但民進黨卻將「中國」與「中華人民共和國」畫上等號，動輒將藝人貼上「舔共」、「親中」的標籤。

而在兩岸關係如此緊繃下，出任無給職的文策院董事，對於長期在大陸發展的林志玲風險不小，但她還是冒著可能被對岸制裁、甚至失去大陸市場的風險，答應了李遠，顯然她對於生養她的台灣具有強烈的熱忱與愛，希望把台灣的流行文化推廣至全球。沒想到，這份愛卻變得如此沉重，讓她黯然宣布退出。文策院董事長王時思直呼「很惋惜」，但誰讓林志玲無法奉獻對台灣的愛？

而同樣是藝人出身的賈永婕，近來則是在受邀參加藝人邰智源的網路節目時，脫口而出說「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」過去民進黨在野時，最常出現的一句話就是「外省豬滾回去」，雖然這句口號近幾年已經鮮少聽見，但取而代之的，只要有網友質疑執政黨或是肯定對岸發展，底下就會有人嗆「你可以不要住在台灣」甚至還嗆「可以搬去中國住」。

蔡政府時期，刻意把team Taiwan跟民進黨連結在一起，只要在野黨或是有人質疑民進黨就是「賣台、不愛台灣」，繼而成為一個霸權甚至霸凌，賈永婕的說法也不過是這種論述的變形，背後霸權意識並沒有改變。

作為一個年薪500萬，且是民進黨政府指派的101董事長，身為北洋軍閥後代的賈永婕從要「蔣中正繼續罰坐」、對台灣白色恐怖史的「覺醒」，到如今要人「不愛台灣就選擇離開」，有人大讚賈永婕「替台灣發聲」，但也有人揚言，在她卸任101董事長前，拒絕前往101消費。賈永婕上任後諸多與本業無關的言論，無端把101拉進政治漩渦，這對101是好事嗎？不過，賴政府顯然並不在乎，也難怪有人大讚「賈董聰明」，位置愈坐愈穩。

只是，賈永婕愈是對「愛台灣」勇於表態，社會就被撕裂得更嚴重，她的「愛」同樣沉重。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）