這是黃國昌？上節目大改造 犀利風格變清新：我好緊張

原本拘謹、嚴肅的形象的黃國昌(右)，被重新打造為清新時尚風格(左)。（圖／TVBS提供）

藍心湄主持的「女人我最大」找來近期瘦身有成的黃國昌 ，不只體態明顯變瘦，胸肌、腹肌更意外成為全場焦點，平時問政犀利的他，面對藍心湄當場要求「驗貨」，顯得靦腆尷尬，藍心湄忍不住笑問：「你怎麼都不講話？」黃國昌則坦言：「見到妳我很緊張。」真實反差模樣讓現場笑成一片。

愛美不再只是女生的權利，最新一集「女人我最大」大聊男女愛美話題，邀請姊妹代表王瀅、愷愷，以及同事代表黃國昌、陳智菡等人，分享各自的愛美觀念與花費。

除了分享瘦身成果，黃國昌也透露，瘦身原因其實是為了健康著想，另外，他現在的治裝費幾乎是零元，甚至笑說：「結婚以前，都是自己買衣服，結婚後衣服都是太太買。」更甜蜜表示：「很方便也很幸福，太太買什麼我就穿什麼，到目前為止沒有不喜歡的。」

他也自曝過去在日本留學時，曾被同學封為「法學木村拓哉」，意外掀起現場話題。在本集節目裡，髮型師Ryan與造型師璟毅更親自替黃國昌進行大改造，將原本拘謹、嚴肅的形象重新打造為清新時尚風格，讓現場來賓一看全都驚呼連連，獲得滿場好評。

另一方面，身為黃國昌工作夥伴的陳智菡，也在節目中首度公開自己的愛美花費，坦言平時以網購居多，分享私下保養與購物習慣。而女藝人王瀅、愷愷姊妹檔則透露，一年花費上看百萬保養自己，姊姊王瀅尤其熱衷頭皮保養、按摩體雕，也相當重視身體保養。