孫安佐高調測試自製火焰槍被捕 狄鶯：兒子只是興趣

孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」遭警方拘提到案，16日從北投分局移送士林地檢複訊。（記者翁至成／攝影）

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐 （現名孫健豪）14日在IG上傳影片，他和經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）在北投溪畔引燃「重裝型噴火槍」，因火焰效果巨大有公眾安全疑慮，16日雙雙遭警方搜索、拘提。孫安佐住處被起獲噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署訊後依槍砲等5罪嫌向法院聲押禁見；陳男住處被查獲大麻 煙斗，涉犯恐嚇公眾、毒品等3罪嫌獲台幣3萬元（約950美元）交保，限制住居、出境出海。

士檢16日晚上聲押孫安佐因已深夜，士林地院決定17日早上再開聲押庭，因此孫安佐在士院拘留室過一夜；陳男交保後，受訪稱之前就勸過孫安佐不要再研究火槍、更不要發影片，無奈未果，這次事件證明他已無法百分之百控制孫安佐，即日起卸任經紀人職務，「實在太麻煩了」，只能跟他當朋友，認為大家都是成年人，發生事情就要面對、成長。

士檢指出，日前網路社群流傳民眾在溪畔使用噴火裝置影片，因畫面危險，且疑有刻意散布情形，引發社會議論及民眾恐慌，嚴重影響公眾秩序與社會安寧。專案小組16日上午依法搜索孫男、陳男住處，查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐、改裝散彈槍、模擬槍及大麻等物，並拘提2人。

孫安佐高調測試自製火焰槍，遭警方上銬拘提帶走，他的母親狄鶯像是有預感似的，15日晚開直播痛陳心聲，最後泣不成聲：「我很內疚！如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？」

狄鶯直播當下，孫安佐尚未被逮，她直言：「氣死我了，那個火焰噴射器安佐國中就做過了，你不覺得他天才嗎？中研院為何不吸收他呢？為什麼這麼多人想攻擊孫安佐呢？」

狄鶯認為兒子在河堤上做火槍「沒有傷害任何一個人」，也提醒危險不要模仿，「這樣也犯罪嗎？台灣不是自由民主國家嗎？」，還說「殺人放火都免死刑了，我兒子做什麼了？他只是興趣」。