狄鶯預告成真 孫安佐遭上銬帶走 她前一晚直播痛哭：來搜索啊

狄鶯在孫安佐被逮前一晚直播痛哭。（截圖自Twitch）

孫安佐 因在高調測試自製火焰槍，16日晨遭警方上銬拘提帶走。而15日北市警已報請檢方指揮偵辦，狄鶯像是有預感似的，酒後開直播痛陳心聲，先是大聲喊話：「來搜索啊，狄大哥沒在怕，歡迎光臨！」最後更淚灑鏡頭，泣不成聲：「我很內疚！如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子！」

狄鶯直播當下，孫安佐尚未被逮，她直言：「氣死我了，那個火焰噴射器安佐國中就做過了，你不覺得他天才嗎？中研院為何不吸收他呢？為什麼這麼多人想攻擊孫安佐呢？」

狄鶯認為兒子在河堤上做火槍「沒有傷害任何一個人」，也提醒危險不要模仿，「這樣也犯罪嗎？台灣不是自由民主國家嗎？原來不是」。她說，媒體講的好像她家今天就要被搜索，安佐要被關，接著哈哈笑說：「如果他有錯就關了吧，抓走，我也不要活了，無聊！」

雖然那句「你們要來搜索，來吧，我絕對不保他，我有錢，就讓他關吧，隨便」聽起來像重話，但其實是反諷，如果警方真的來了，她一定開門，「殺人放火都免死刑了，我兒子做什麼了？他只是興趣」。並不斷重複「中研院你們損失一個人才，我兒子很聰明，做很多事，但你們誤解他了」。

狄鶯還說自己身為一個母親，也沒很喜歡孫安佐，「你有智慧，但我們國家不會欣賞，只會攻擊你」，接著再怒問「他到底傷害到誰了？我兒子做什麼了？你再欺負我兒子，我跟你們沒完」。