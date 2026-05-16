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炎亞綸甜點被爆「吃到頭髮」 查是刷毛掉落

記者郭韋綺／高雄16日電
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炎亞綸甜點可麗露被爆「吃到頭髮」，衛生局今天派員稽查製造工場。圖／高雄市衛生局提...
炎亞綸甜點可麗露被爆「吃到頭髮」，衛生局今天派員稽查製造工場。圖／高雄市衛生局提供

藝人炎亞綸甜點品牌「HOHOS火火選物」4月推出全新甜點主打迷你可麗露、限量現烤，有消費者在Threads發文抱怨，開心購買後，竟在可麗露內吃到頭髮，還能直接拉出半截髮絲，直呼「真的很噁心」。高市衛生局查出是毛刷上的刷毛掉落烤模所致，業者允諾加強人員教育訓練。

該名消費者表示，原本以為是因期間限定、現場人潮多，製作過程才會有疏失，但事後上網搜尋，卻發現自己並非第一位受害者，讓她質疑現場工作人員是否有確實配戴髮帽與落實衛生管理，她也說，因產品已開封、無法退貨，只能直接丟棄，坦言「真的很想哭」。

貼文曝光後，引發大批網友討論，有人留言認為太誇張，也有人分享曾遇過類似情況，不過也有網友懷疑是刻意抹黑。對此，原PO強調「不是黑稿，是真事」。

針對爭議HOHOS回應，經確認是刷烤模過程中，毛刷纖維不慎掉落所致，並向消費者致歉、退費，允諾將再加強製程檢查與品質控管。

衛生局也派員前往該製造場所查察，責令業者依食安相關法規，加強從業人員教育訓練及設備衛生管理，以維護消費者食安全。

另外，稽查人員在現場發現製程設備器具汰換，以及進入作業區人員未落實衛生管理、烘烤區地板破損、部分食材未離地、未覆蓋、出風口及瓦斯爐不潔、清潔用具未專區存放等缺失，責令業者限期改善，以落實食品安全衛生管理，屆期未改善，將依違反食安法第8條及同法第44條規定，處新台幣6萬元、以上2億元以下罰鍰。

炎亞綸

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