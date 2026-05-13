添新頭銜…林志玲傳接文策院董事 6月底上任

林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。（圖／文策院提供）

現年51歲的「志玲姐姐」林志玲 ，與AKIRA結婚近7年，兩人育有4歲兒子。近年來她鮮少出現在螢光幕，僅透過社群平台分享個人生活點滴。不過昨傳出她將受邀擔任文化內容策進院（文策院）董事，據悉將於6月底上任。

根據「鏡報」報導指出，林志玲將於6月底出任文策院董事一職。但其實這樣的身分有跡可循，林志玲在去年就以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片3類別，分別設置50萬元（台幣，下同，約1.6萬美元）獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。

當時林志玲受訪時曾透露，「未來力量獎」的想法起點，林志玲透露，完全來自於身為母親的身分，「現在的小孩很多時間與YT相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

不僅如此，會以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，林志玲坦言是她回饋社會的想法：「我覺得如果現在可以做一點點回饋，希望能夠帶給大家社會一個比較正常的改變。這次是藉由有創作力的電影人，透過他們的故事來實現。」