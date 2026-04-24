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藝人NONO陳宣裕遭控性侵、猥褻6女 二審仍判2年半

記者林孟潔／台北24日電
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藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，台灣高等法院駁回上訴，維持一...
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，仍判2年6月徒刑。(本報資料照片)

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑。案件上訴，台灣高等法昨天駁回上訴，維持一審判決，NONO仍判2年6月徒刑，可上訴。

高院開庭期間，NONO每次出庭被問及是否和解等問題均不發一語，而也因涉性侵案件，法院採不公開審理。

除了本案外，台北地檢署另外偵辦3名告訴人指控遭NONO強制猥褻，但認為罪嫌不足不起訴，其中兩名告訴人聲請再議，台灣高等檢察署發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦，士檢仍認定罪嫌不足，2024年11月處分不起訴。兩名告訴人二度聲請再議，高檢署審查後認為士檢偵查不完備，發回續查，士檢2025年8月5日依強制性交、強制猥褻罪起訴陳。

本案檢方起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪。

偵辦期間，NONO始終否認犯行，稱不認識被害女子，但有2名被害人清楚描繪出NONO住家樓中樓格局；同時，調查人員也發現6名被害女子互不相識，卻指證遭NONO以類似手法加害，NONO嫌疑重大。檢方認定NONO為私慾犯強制猥褻、性交等罪，品行低劣，對被害女子造成莫大危害，犯後否認犯行，態度迴避，無絲毫悔意，建請法院從重量刑。

但士林地院一審審理認為，有5名告訴人只陳述自己的部分，均未目睹陳對其他人的行為，不得互為補強的證據，且5人的敘述有瑕疵，與客觀事實不符，罪證不足，判NONO無罪。

一審唯一認定有罪的，是NONO在2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。這名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，一審認為女子指述可信。

被害女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露犯行，NONO在一審辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」，一審依強制性交未遂罪判2年6月刑。

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