我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

「球給志傑」野獸林志傑引退賽 兩日吸引2.7萬球迷擠爆

記者劉肇育許正宏／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑(右)迎來職業生涯的最後一舞，幫助球隊一路保持領...
台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑(右)迎來職業生涯的最後一舞，幫助球隊一路保持領先；賽後林志傑繞場向滿場球迷揮手致意。(記者許正宏／攝影)

台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑，於本周六、日在台北小巨蛋迎來職業生涯的最後一舞，台北富邦勇士球團耗時兩年籌備，將賽事場地移師規模更大的台北小巨蛋，以台灣職籃史上最高規格打造「林志傑引退賽」，兩日賽事將吸引近2萬7000萬名球迷進場，共同見證這位定義一個時代的球星榮耀謝幕。

昨第一節一開場林志傑狂飆十多分，讓球隊持續保持領先，終場台北富邦勇士114比95勝桃園璞園領航猿，林志傑賽後拿起手機在場上與隊友們自拍，隨後繞場向滿場球迷揮手致意。

富邦勇士總教練許晉哲昨在賽前表示，身為總教練的他將會一肩扛起勝負責任，林志傑則是只有一個任務，就是用最好表現呈現給到場球迷。

許晉哲強調，林志傑從亞青到台啤、中華隊、挑戰CBA到回台，確實累積了很多的球迷，也爭取到非常多的好成績，但更重要的是他的自律以及沒有什麼負面消息，讓球員和球迷都以他為榜樣，「這就是他引退賽為什麼會有那麼多球迷願意進來的原因」。

林志傑引退主題周活動，在首日賽事中就帶給球迷絕佳聲光體驗，包括昨天賽前Fubon Angels也帶來精采表現，在賽前受訪時包括檸檬、秀秀子、慈妹以及韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也分別談到對林志傑的印象，其中檸檬就表示，自己從國中時就進場觀看「態度」紀錄片，展開追星之路，「他的球員身分將要畫下句點，很捨不得，其實我蠻不希望今天到來的」。

秀秀子則表示，從自己為籃球應援開始，林志傑就一直是隊上的隊魂和精神領袖，儘管不捨，還是希望他未來有一個很棒的新生活；慈妹則是表示，在富邦勇士奪下第三座冠軍時，看到林志傑在場上落淚，感受到他為球隊的努力奉獻與帶領，「這一路走來真的挺不容易的，真的非常謝謝傑哥帶給我們的一切」。

至於富邦韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也表示，在他們加入球隊後就感受到林志傑像是球隊的心臟一般，尤其每當球員介紹進場時總能引起球迷的熱烈歡呼，就能感受到球迷對他的喜愛，三人最後也齊呼「球給志傑」表達對林志傑的敬意。

林志傑(左)在引退賽上火力全開，幫助球隊一路保持領先。(記者許正宏／攝影)
林志傑(左)在引退賽上火力全開，幫助球隊一路保持領先。(記者許正宏／攝影)

上一則

憂台灣淪為「性侵島」 逾2萬人連署反對引進印度移工

下一則

WSJ社論：鄭習會意在影響美對台立場 川普別上當

延伸閱讀

NBA／重返傷心地獲尼克球迷支持 泰托姆：這是我必須跨過的坎

NBA／重返傷心地獲尼克球迷支持 泰托姆：這是我必須跨過的坎
MLB/大谷熱身問題再度引議 是合規還是特權

MLB/大谷熱身問題再度引議 是合規還是特權
NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配

NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配
MLB／藍鳥球迷噓聲中再奪勝 山本由伸：感覺比前兩場好

MLB／藍鳥球迷噓聲中再奪勝 山本由伸：感覺比前兩場好

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃