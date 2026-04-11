「球給志傑」 台灣籃球名將「野獸」林志傑引退賽 球迷擠爆

台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑(右)迎來職業生涯的最後一舞，幫助球隊一路保持領先；賽後林志傑繞場向滿場球迷會手致意。(記者許正宏／攝影)

台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑，於本周六、日在台北小巨蛋迎來職業生涯的最後一舞，台北富邦勇士球團耗時兩年籌備，將賽事場地移師規模更大的台北小巨蛋，以台灣職籃史上最高規格打造「林志傑引退賽」，兩日賽事將吸引近2萬7000萬名球迷進場，共同見證這位定義一個時代的球星榮耀謝幕。

昨第一節一開場林志傑狂飆十多分，讓球隊持續保持領先，終場台北富邦勇士114比95勝桃園璞園領航猿，林志傑賽後拿起手機在場上與隊友們自拍，隨後繞場向滿場球迷揮手致意。

富邦勇士總教練許晉哲昨在賽前表示，身為總教練的他將會一肩扛起勝負責任，林志傑則是只有一個任務，就是用最好表現呈現給到場球迷。

許晉哲強調，林志傑從亞青到台啤、中華隊、挑戰CBA到回台，確實累積了很多的球迷，也爭取到非常多的好成績，但更重要的是他的自律以及沒有什麼負面消息，讓球員和球迷都以他為榜樣，「這就是他引退賽為什麼會有那麼多球迷願意進來的原因」。

林志傑引退主題周活動，在首日賽事中就帶給球迷絕佳聲光體驗，包括昨天賽前Fubon Angels也帶來精采表現，在賽前受訪時包括檸檬、秀秀子、慈妹以及韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也分別談到對林志傑的印象，其中檸檬就表示，自己從國中時就進場觀看「態度」紀錄片，展開追星之路，「他的球員身分將要畫下句點，很捨不得，其實我蠻不希望今天到來的」。

秀秀子則表示，從自己為籃球應援開始，林志傑就一直是隊上的隊魂和精神領袖，儘管不捨，還是希望他未來有一個很棒的新生活；慈妹則是表示，在富邦勇士奪下第三座冠軍時，看到林志傑在場上落淚，感受到他為球隊的努力奉獻與帶領，「這一路走來真的挺不容易的，真的非常謝謝傑哥帶給我們的一切」。

至於富邦韓援三本柱李雅英、南珉貞、李晧禎也表示，在他們加入球隊後就感受到林志傑像是球隊的心臟一般，尤其每當球員介紹進場時總能引起球迷的熱烈歡呼，就能感受到球迷對他的喜愛，三人最後也齊呼「球給志傑」表達對林志傑的敬意。

台灣籃壇的一代傳奇「野獸」林志傑(中)迎來職業生涯的最後一舞，幫助球隊一路保持領先；賽後林志傑拋送紀念球給球迷們。(記者許正宏／攝影)