我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

摔倒陷昏迷…澎湖縣長陳光復昏迷指數進步 眼球有反應

記者石秀華／高雄23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳光復昏迷指數從3進步到6，家屬曝處於關鍵觀察期；圖為陳光復日前在澎湖跑行程畫面。(取材自臉書)
陳光復昏迷指數從3進步到6，家屬曝處於關鍵觀察期；圖為陳光復日前在澎湖跑行程畫面。(取材自臉書)

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，轉送高雄榮總治療並進行顱內減壓手術；家屬昨在臉書發文指出，陳光復昏迷指數從3進步到6，醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，目前仍處於關鍵觀察期。

陳光復家屬表示，這幾天對我們守候在高雄的家人來說，最溫暖的力量莫過於從家鄉澎湖傳來的每一聲祈禱，並感謝昨早馬公長老教會教友為陳光復全心祈禱，陳光復真的聽見了、也正在努力。

家屬透露，這幾天在陳光復耳邊輕聲說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應。看著昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，看見他的生命韌性。

家屬指出，醫療團隊正全力穩定陳光復的血栓狀況，指數已逐日下降，並增加了營養補給。醫師提到，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，這證明他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。

家屬表示，目前陳光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒我們要給病人時間與耐心，盼大家繼續為陳光復加油。

世報陪您半世紀

上一則

摸女友胸一把…台南工程師性騷罪成立 判拘役30天

下一則

學者：台灣若希望回到「關稅15%不疊加」 恐須重談

延伸閱讀

不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」 醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓

不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」 醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓
新聞眼╱一根紅繩論靈異 不如想想黨內物理平衡

新聞眼╱一根紅繩論靈異 不如想想黨內物理平衡
澎湖縣長陳光復發福袋重摔昏迷 醫：未來一周是關鍵

澎湖縣長陳光復發福袋重摔昏迷 醫：未來一周是關鍵
卓榮泰探視陳光復 高雄榮總：狀況改善將協助復健

卓榮泰探視陳光復 高雄榮總：狀況改善將協助復健

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋