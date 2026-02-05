我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

前政院發言人陳宗彥腦溢血急救中 曾涉性招待淡出政壇

台灣新聞組／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院前發言人、內政部次長陳宗彥驚傳3日與友人聚餐後身體不適就醫，住進加護病房中。(本報資料照片)
行政院前發言人、內政部次長陳宗彥驚傳3日與友人聚餐後身體不適就醫，住進加護病房中。(本報資料照片)

前行政院發言人陳宗彥驚傳二度腦溢血，4日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。台北馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

陳宗彥曾經擔任內政部次長、行政院發言人、台南市政府新聞及國際關係處長、民政局長等職，是賴清德總統擔任台南市長期間相當倚重的局處首長。

陳宗彥在台南市政府任職期間涉嫌接受酒店業者性招待及關說。一審獲判無罪，但檢方已提上訴，案件仍在進行中。他於2023年2月辭去行政院發言人一職，就漸漸淡出政治圈。

有台南的親友透露，上周聚會時，陳還大方展示剛入手可測血壓的手表，沒想到3日卻傳出腦溢血，真的很震驚，也希望他早日康復。

腦血管疾病是台灣人10大死因第4位，其中又以腦中風最常見，腦中風主要分為腦血管阻塞（缺血性）與破裂（出血性），而出血性中風俗稱「腦溢血」。國健署資料統計，腦中風死亡人數年逾1.2萬，即使存活也會遺留下不同程度的神經功能障礙，是殘障失能的首要主因，造成病患與照顧者沉重的負擔，嚴重影響生活品質。

中風 賴清德 內政部

上一則

3監委私用公務車 最重懲處僅需道歉 在野轟「輕輕放下」

下一則

黑道大老變影視大亨…吳敦捧紅林志穎、金城武 是賈靜雯乾爹

延伸閱讀

袁惟仁腦中風多年病逝 醫：冬季風險高與「這」病最有關

袁惟仁腦中風多年病逝 醫：冬季風險高與「這」病最有關
衛廣法三讀 訴訟終結前中天可望復台 政院批倒退式修法

衛廣法三讀 訴訟終結前中天可望復台 政院批倒退式修法
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
政院前科長涉共諜遭起訴 開庭翻供否認犯罪

政院前科長涉共諜遭起訴 開庭翻供否認犯罪

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象