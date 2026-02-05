前政院發言人陳宗彥腦溢血急救中 曾涉性招待淡出政壇

行政院前發言人、內政部次長陳宗彥驚傳3日與友人聚餐後身體不適就醫，住進加護病房中。(本報資料照片)

前行政院發言人陳宗彥驚傳二度腦溢血，4日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。台北馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

陳宗彥曾經擔任內政部 次長、行政院發言人、台南市政府新聞及國際關係處長、民政局長等職，是賴清德 總統擔任台南市長期間相當倚重的局處首長。

陳宗彥在台南市政府任職期間涉嫌接受酒店業者性招待及關說。一審獲判無罪，但檢方已提上訴，案件仍在進行中。他於2023年2月辭去行政院發言人一職，就漸漸淡出政治圈。

有台南的親友透露，上周聚會時，陳還大方展示剛入手可測血壓的手表，沒想到3日卻傳出腦溢血，真的很震驚，也希望他早日康復。

腦血管疾病是台灣人10大死因第4位，其中又以腦中風 最常見，腦中風主要分為腦血管阻塞（缺血性）與破裂（出血性），而出血性中風俗稱「腦溢血」。國健署資料統計，腦中風死亡人數年逾1.2萬，即使存活也會遺留下不同程度的神經功能障礙，是殘障失能的首要主因，造成病患與照顧者沉重的負擔，嚴重影響生活品質。