曹錦輝CPB初登板急喊卡 福州海俠解釋延期原因

台灣新聞組／綜合報導
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。(取材自福州海俠官方社群)
前大聯盟球星曹錦輝復出，加盟福州海俠隊。(取材自福州海俠官方社群)

44歲的台灣前旅美名投曹錦輝日前正式加盟中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，原訂1月13日先發迎來聯賽首秀，卻在登板前夕出現變數。福州海俠12日透過官方公告表示，基於狀態調整考量，曹錦輝的首次登板將延後，具體時間將另行公布。

福州海俠在聲明中感謝各界與球迷的高度關注，並指出球團理解外界對曹錦輝登場的期待，但為確保球員以最佳狀態站上投手丘，決定暫緩首戰安排。球隊強調，後續進展與參賽計畫將第一時間透過官方平台對外說明，盼球迷給予耐心與支持。

曹錦輝的加盟本就備受矚目。此前CPB選秀名單公布時並未出現他的名字，直到福州海俠因隊內球員在訓練中受傷、依聯賽規定完成補強註冊，才正式披露由曹錦輝身披71號戰袍加入。球團隨後釋出預告圖，宣告他將在1月13日晚間對上廈門海豚，吸引大量球迷關注。

然而，就在初登板前一天，球團宣布延後安排。曹錦輝本人稍早也曾在社群平台發文，透露即將啟程與球隊會合並預告先發，如今因調整狀態而延後，仍讓外界期待值不減。

回顧曹錦輝的生涯，他在2003年登上美國職棒大聯盟，成為台灣首位在MLB奪勝並敲出安打的投手，先後效力落磯、道奇與皇家。2008年返台加入兄弟象後聲勢達到高峰，卻在2009年捲入「黑象事件」離開中職，儘管最終獲不起訴處分，仍淡出國內職棒舞台。

2015年他再度回到道奇、重返大聯盟，並於2017年宣布退休。近年自主訓練仍能投出150公里以上球速，也讓外界對他的復出充滿想像。

如今轉戰CPB，曹錦輝的每一步動向都被放大檢視。福州海俠選擇暫緩首秀，顯示球團希望在話題與戰力之間取得平衡。何時能真正看到這位兼具實績與爭議的名投站上CPB投手丘，仍有待後續官方公布。

道奇 退休 MLB

