「醜八怪」成絕響 藝人曹西平驟逝享年66歲

台灣新聞組／台北30日電
曹西平。(本報資料照片)
資深藝人曹西平28日凌晨才在社群平台談及地震有感而發，寫下「一切交給老天爺的安排」，未料短短數2天後竟傳出噩耗。29日晚間10時許，新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重的住處時，發現他已無生命跡象，遺體並出現明顯屍斑與僵硬現象，在場的乾兒子忍痛表示放棄急救，享壽66歲。

縱橫演藝圈超過40年的曹西平，以歌曲「野性的青春」走紅歌壇，後來活躍於各大綜藝節目，被暱稱為台灣西城秀樹，直率敢言的風格成為其鮮明標誌。他在節目中手持哨子、隨時吹哨糾正來賓，一句「你這個醜八怪」更成為觀眾耳熟能詳的經典語錄，雖言詞犀利卻不失幽默，深受觀眾喜愛。他曾在節目中透露，早年錄影開場常聚集十多位藝人，人人搶話，場面嘈雜，長輩來賓往往還沒開口就被淹沒，「哨子」正是他維持秩序的方式。比起爭辯，直接吹哨中斷，反而更有效率，也成了他的招牌符號。

曹西平個性真性情、作風獨樹一格，在演藝圈留下難以取代的身影，他在網路上也很活躍，各種社會議題大小事都會發表看法，深受網友喜愛。他的死訊傳開，網友們也紛紛湧入曹西平臉書，還有人震驚詢問：「不是真的吧？」

曹西平28日凌晨12時地震過後在臉書粉絲團發文透露，地震發生時他正坐在椅子上，先感受到強烈搖晃，隨後手機才響起警報。他選擇保持冷靜，坐在原地等待地震結束。

曹西平表示「還好我們都很幸運，搖晃時間如果持續再久ㄧ點的話，可能就要出大問題了。」曹西平也有感而發指出，近年每逢跨年或重要節日，似乎總會發生天災，提醒大家務必提高警覺，能不外出就盡量待在家中，「在家看電視也可以，安全第一」，同時也提到近期病毒流行，減少外出有助於降低風險，坦言相當擔心年輕人的安全。

曹西平當年因為兄弟棄養父親、財務糾葛而對簿公堂，鬧得沸沸揚揚。眷村出身的曹西平，爸爸是醫生，在母親過世後，家中4名兄弟陸續失聯，不僅未返家照顧年邁父親，也未分擔家中房貸，只剩他獨自扛起照顧老父與經濟重擔。

當年，曹西平為照顧老父、撐起家計，被迫淡出演藝圈，回到台中擺攤賣可麗餅還債，長期高壓生活導致暴肥、圓形禿與憂鬱症纏身。期間他曾帶著父親遠赴美國與大陸尋求兄弟協助，卻屢遭拒絕，甚至被要求「把爸爸帶回台灣」，讓他心寒不已。最終父親過世時，其餘兄弟無一返家奔喪，只留下他獨自送父親最後一程，也讓多年積壓的怨與痛徹底爆發。

正因長期棄養爭議與財務糾葛，曹西平最終選擇與兄弟對簿公堂。他強調，外界誤以為是爭奪遺產，實則父親早已無任何財產，訴訟重點在於兄長涉嫌侵占與背信，起因於早年曾委託母親轉交鉅額資金給二哥夫妻投資海外不動產，後續卻未拿回分紅與本金，才依法提告。儘管案件最終不起訴，他仍直言，金錢之外，更難以釋懷的是兄弟在父親最需要時選擇缺席，這段兄弟血緣關係，也因此徹底畫下句點。

