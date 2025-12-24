我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

涉洩漏性平案個資 教育部前政務次長葉丙成挨罰

記者林琮恩、洪子凱、許維寧╱台北24日電
教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資遭北市社會局依違反「性侵害犯罪防治法」，開罰台幣5萬元。(本報資料照片)
教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資遭北市社會局依違反「性侵害犯罪防治法」，開罰台幣5萬元。(本報資料照片)

教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，儘管教育部認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，不過葉仍道歉，並自行請辭。北市社會局則強調，經調查並檢視雙方說明陳述意見後，認定葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」規定，處台幣5萬元罰鍰。葉丙成表示，目前未收到任何通知，感謝關心。

葉丙成今年4月21日於社群平台貼出多張與某教授的對話截圖，遭台大性平案當事人甲生指其貼文涉及揭露其相關資訊，控葉違反個資與保密原則。甲生多次要求葉刪文未果，直至5月21日7民進黨立委發難，要求教育部送性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文，並請假接受調查。

儘管教育部性平會認為葉丙成因非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形，不過葉丙成仍於調查結果出爐後，道歉並請辭。

依據「性侵害犯罪防治法」第16條規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人之姓名及其他可讓大眾識別身分的資訊。

北市社會局表示，陳情人於今年9月向衛福部部長信箱陳情，10月函轉市府調查，認定葉丙成違反相關規定，因此開罰台幣5萬元，裁處書已寄出。

衛福部保護司官員表示，葉丙成可向台北市府提起訴願，案件會由衛福部處理，目前並未接獲葉前次長提出訴願。

