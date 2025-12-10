兩次落空終成真 97歲李再鈐獲國家文藝獎 謝老天「讓他多活幾年」

我的頻道

記者陳宛茜／台北10日電
藝術家李再鈐創作涵蓋雕塑、水墨、書法等，獲第24屆「國家文藝獎」肯定。 （圖／國藝會提供）
第24屆國家文藝獎昨揭曉，七大類獎項得主包括文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林文中、戲劇類表演藝術家王金櫻、建築類建築師簡學義、電影類導演虞戡平。

國家文藝獎兩年一次，獎勵總額以七名為限，此次七大獎項毫無從缺，是近年少見的「大滿貫」，最年長得主是97歲李再鈐、最年輕者為52歲林文中。

李再鈐1928年生於福建，1948年來到台灣，拜在水墨大師溥心畬的門下。他的創作形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，迄今創作不輟，評審形容他「持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨」。

「老天很有意思，讓我多活幾年可以得國家文藝獎。」年近百歲的李再鈐電話裡聲音宏亮、精神奕奕。他透露曾被推薦兩次都落空，「很多人等了一輩子都沒得到這個獎」，感謝老天眷顧。

「我每天都在工作，為自己的下一件作品努力。」他說，每天清晨都會驅車到海邊散步，尋找靈感持續創作，現正籌畫兩年後的百歲展，想為自己規畫實實在在的最後一個展覽。

簡學義建築生涯近40年，去年剛以台大人文館奪得台灣建築獎，這件作品耗費他18年心力，也成為建築界津津樂道的傳奇，為建築圈少見專注心力於公共建築的建築家。

「我把建築當文化工作，而不是公共工程。」簡學義說，建築是建構文化生活的前線，此次獲獎不只是肯定個人，更是國家對公共建築所蘊含的文化價值的肯定。

1971年生的吳明益是台灣首位拿到國家文藝獎的六年級（民國60年代出生者）作家。評審認為他作品橫跨多種文類，引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注。獲知得獎時，吳明益第一個念頭是要把百萬台幣獎金捐給他所關心的出版與生態議題，包括獨立書店或花東環團，「希望獎項不只鼓勵個人，還能帶動買書風氣，包括書店和出版社。」

第24屆「國家文藝獎」得主、導演虞戡平。（圖／國藝會提供）
